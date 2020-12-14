beee
Финька пятилетка ж была у вас и официальная? С нуля брали(в отличии от 200/ LX они сильно дешевеют после окончания гарантии, как и 62й Патрол)?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 сер, 2023 03:42
beee
Финька пятилетка ж была у вас и официальная? С нуля брали(в отличии от 200/ LX они сильно дешевеют после окончания гарантии, как и 62й Патрол)?
Додано: Пон 28 сер, 2023 09:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я не миллионер покупать новые)
Падают они конкретно. Со 100 до 40 через 5 лет
Покупать нужно только Тойоты и Лексус.
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:43
beee
Так що з Польською нерухомістю? В якому зараз стані інвестиція? Який вихлоп очікується?
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Думаю об'єктивно ринок нерухомості показує тренд в підлогу. Неможливо показувати ріст м2, або тримати ціни до 24.02.22 при таких рейтингах. Це із - The Economist
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Додано: Пон 28 сер, 2023 11:15
это не аргумент, в Киеве может только дорожать, даже если жить там будет не кому, как в Припьяти
Додано: Пон 28 сер, 2023 11:37
Setsib
всегда умиляли эти западные рейтинги, которые ставят города Украины гдето за Африку.
Киев абсолютно безопасен, это довольно развитый город.
еще б мэра нормального, чтобы навели порядок, будет вообще четко.
Магазины, все услуги, любые товары есть, климат норм.
тот же Бухарест куда сомнительнее, София и Стамбул тоже.
не говоря уже о Каире, например
Додано: Пон 28 сер, 2023 11:42
недавно був рейтинг свободи слова, де виросли
Додано: Пон 28 сер, 2023 11:56
Цілком згоден з автором.
Додано: Пон 28 сер, 2023 12:05
Интересно, посмотреть довоенный рейтинг Киева.Неиллюзорная возможность получить обломком ракеты по башке, наверное сразу - 100 мест в рейтинге.
Додано: Пон 28 сер, 2023 12:20
На чём основываются выводы авторов статьи о месте конкретного города в их рейтинге?
И вы были в Лагосе, Карачи и Дхаке с Дамаском чтоб так безоговорочно поддерживать эту нарисованную пальцем из ж9пы табличку? Интересовались почём там метр новостроя типа пресловутого ЯГ Эйра, в котором живут местные "буржуа", которые в состоянии есть мясо(и не кошек и крыс) каждый день, мыться не в реке и ездить по мегаполису не на рикше(в качестве водителя, как это делает треть населения подобных городов) а на среднекиевском авто типа Камри или 5ки бумера?
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