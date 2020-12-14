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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 сер, 2023 14:20
beee написав:
flyman написав:beee
Так що з Польською нерухомістю? В якому зараз стані інвестиція? Який вихлоп очікується?
Стоїть мертвим грузом. Плачу коммуналку по 120 баксов. Все.
Ремонт жена не сделает. Дистанционно я не сделаю.
Фигня это всё
Генерує збиток?
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Додано: Пон 28 сер, 2023 14:24
Investor_K написав: beee написав:
flyman написав:beee
Так що з Польською нерухомістю? В якому зараз стані інвестиція? Який вихлоп очікується?
Стоїть мертвим грузом. Плачу коммуналку по 120 баксов. Все.
Ремонт жена не сделает. Дистанционно я не сделаю.
Фигня это всё
Генерує збиток?
Так точно.
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное
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Додано: Пон 28 сер, 2023 14:26
beee написав:
flyman написав:beee
Так що з Польською нерухомістю? В якому зараз стані інвестиція? Який вихлоп очікується?
Стоїть мертвим грузом. Плачу коммуналку по 120 баксов. Все.
Ремонт жена не сделает. Дистанционно я не сделаю.
Фигня это всё
а сколько теоретики тут писали что вместо Украины, все теперь будут покупать бетон в Европах. Удаленно можно сдавать в аренду и платить комуналь . и то желательно выселять арендаторов самому, ни один рыелтор или доверенное лицо не будет заглядывать во все щели открывать все шкафчики, проверять замки и т.д. По сложным вопросам типа ремонтов только личное присутствие.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 15:19
beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное
+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст?
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kyk
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Додано: Пон 28 сер, 2023 15:24
kyk написав: beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное
+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст?
Ні не готове. Я інвестував в будівництво на стадії коробки
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beee
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Додано: Пон 28 сер, 2023 15:26
beee написав: kyk написав: beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное
+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст?
Ні не готове. Я інвестував в будівництво на стадії коробки
Навіть і так. Це типова картина для Польші чи діамант?
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kyk
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_Klim
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