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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11167111681116911170
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:20

  beee написав:
flyman написав:beee
Так що з Польською нерухомістю? В якому зараз стані інвестиція? Який вихлоп очікується?
Стоїть мертвим грузом. Плачу коммуналку по 120 баксов. Все.
Ремонт жена не сделает. Дистанционно я не сделаю.
Фигня это всё

Генерує збиток?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:
  beee написав:
flyman написав:beee
Так що з Польською нерухомістю? В якому зараз стані інвестиція? Який вихлоп очікується?
Стоїть мертвим грузом. Плачу коммуналку по 120 баксов. Все.
Ремонт жена не сделает. Дистанционно я не сделаю.
Фигня это всё

Генерує збиток?
Так точно.
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное
beee
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:26

  beee написав:
flyman написав:beee
Так що з Польською нерухомістю? В якому зараз стані інвестиція? Який вихлоп очікується?
Стоїть мертвим грузом. Плачу коммуналку по 120 баксов. Все.
Ремонт жена не сделает. Дистанционно я не сделаю.
Фигня это всё

а сколько теоретики тут писали что вместо Украины, все теперь будут покупать бетон в Европах. Удаленно можно сдавать в аренду и платить комуналь . и то желательно выселять арендаторов самому, ни один рыелтор или доверенное лицо не будет заглядывать во все щели открывать все шкафчики, проверять замки и т.д. По сложным вопросам типа ремонтов только личное присутствие.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:19

  beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное

+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст? :)
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kyk написав:
  beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное

+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст? :)


Ні не готове. Я інвестував в будівництво на стадії коробки
beee
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:26

  beee написав:
kyk написав:
  beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное

+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст? :)


Ні не готове. Я інвестував в будівництво на стадії коробки

Навіть і так. Це типова картина для Польші чи діамант? ;)
kyk
 
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  #<1 ... 11167111681116911170
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