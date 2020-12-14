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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 сер, 2023 17:58
kyk написав: beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное
+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст?
20% - зростання злотого+ корекція євро/долар.
20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам. З квітня +4% за рахунок безпечного кредиту. Тут любе куплене в 2021 діамантом стало)
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Додано: Пон 28 сер, 2023 18:03
beee написав:
flyman написав:beee
Так що з Польською нерухомістю? В якому зараз стані інвестиція? Який вихлоп очікується?
Стоїть мертвим грузом. Плачу коммуналку по 120 баксов. Все.
Ремонт жена не сделает. Дистанционно я не сделаю.
Фигня это всё
А як там "інфляційне здороження", так званий "ріст капіталу"?
beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное
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Додано: Пон 28 сер, 2023 18:07
gonchik74 написав: kyk написав: beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное
+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст?
20% - зростання злотого+ корекція євро/долар.
20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам. З квітня +4% за рахунок безпечного кредиту. Тут любе куплене в 2021 діамантом стало)
думаю, до РН Туреччини далеко, там "скажений ріст"
даю слово акурту
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Додано: Пон 28 сер, 2023 18:08
gonchik74 написав:
20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам.
это потому что в Польшу выехал BIGor. Лет через 5 он напишет что не купил квартиру в Кракове, потому что цены росли быстрее его накоплений.
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