RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11168111691117011171
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:58

  kyk написав:
  beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное

+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст? :)

20% - зростання злотого+ корекція євро/долар.
20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам. З квітня +4% за рахунок безпечного кредиту. Тут любе куплене в 2021 діамантом стало)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:03

  beee написав:
flyman написав:beee
Так що з Польською нерухомістю? В якому зараз стані інвестиція? Який вихлоп очікується?
Стоїть мертвим грузом. Плачу коммуналку по 120 баксов. Все.
Ремонт жена не сделает. Дистанционно я не сделаю.
Фигня это всё

А як там "інфляційне здороження", так званий "ріст капіталу"?
  beee написав:Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное

дочитав
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32175
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1528 раз.
Подякували: 2680 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:07

  gonchik74 написав:
  kyk написав:
  beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное

+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст? :)

20% - зростання злотого+ корекція євро/долар.
20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам. З квітня +4% за рахунок безпечного кредиту. Тут любе куплене в 2021 діамантом стало)

думаю, до РН Туреччини далеко, там "скажений ріст"
даю слово акурту
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32175
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1528 раз.
Подякували: 2680 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:08

  gonchik74 написав:20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам.
это потому что в Польшу выехал BIGor. Лет через 5 он напишет что не купил квартиру в Кракове, потому что цены росли быстрее его накоплений.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18840
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2183 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11168111691117011171
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 124, 125, 126
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1253 5315033
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 13:31
Investor_K
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2413, 2414, 2415
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24143 16219660
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 12:20
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5837
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1321)
28.08.2023 18:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron