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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11169111701117111172>
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:58

  kyk написав:
  beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное

+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст? :)

20% - зростання злотого+ корекція євро/долар.
20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам. З квітня +4% за рахунок безпечного кредиту. Тут любе куплене в 2021 діамантом стало)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:03

  beee написав:
flyman написав:beee
Так що з Польською нерухомістю? В якому зараз стані інвестиція? Який вихлоп очікується?
Стоїть мертвим грузом. Плачу коммуналку по 120 баксов. Все.
Ремонт жена не сделает. Дистанционно я не сделаю.
Фигня это всё

А як там "інфляційне здороження", так званий "ріст капіталу"?
  beee написав:Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное

дочитав
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:07

  gonchik74 написав:
  kyk написав:
  beee написав:
Покупка 98 куе. 10.2022.
Рыночная стоимость сегодня 140 куе
Но это за счёт инфляция доллара наверное

+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст? :)

20% - зростання злотого+ корекція євро/долар.
20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам. З квітня +4% за рахунок безпечного кредиту. Тут любе куплене в 2021 діамантом стало)

думаю, до РН Туреччини далеко, там "скажений ріст"
даю слово акурту
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:08

  gonchik74 написав:20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам.
это потому что в Польшу выехал BIGor. Лет через 5 он напишет что не купил квартиру в Кракове, потому что цены росли быстрее его накоплений.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://flatfy.ua/uk/redirect/406278366

Что уважаемое общество думает по поводу квартиры.
Вроде и большая и ремонт есть, но нет ли каких изъянов в ней?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:25

  vitaliiangel написав:
  gonchik74 написав:20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам.
это потому что в Польшу выехал BIGor. Лет через 5 он напишет что не купил квартиру в Кракове, потому что цены росли быстрее его накоплений.

Ну в цьому таки є сенс. Стіни, які мої родичі купили в ковід по 5800 зараз коштують 12 тис за метр. Трьошка, ну як трьошка, по нашому двушка, метрів 55-65, з паркомісцем і комуркою виходить 200$. Що там Нивки парк?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:31

  gonchik74 написав:
  vitaliiangel написав:
  gonchik74 написав:20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам.
это потому что в Польшу выехал BIGor. Лет через 5 он напишет что не купил квартиру в Кракове, потому что цены росли быстрее его накоплений.

Ну в цьому таки є сенс. Стіни, які мої родичі купили в ковід по 5800 зараз коштують 12 тис за метр. Трьошка, ну як трьошка, по нашому двушка, метрів 55-65, з паркомісцем і комуркою виходить 200$. Що там Нивки парк?)

имхо сейчас (в течении года) самое время брать бетон в Украине. Пока он "никому не нужен". конечно без фанатизма. После войны начнётся большое переселение народа подальше от границ с рф и не только в Киев. Пример Мариуполя должен быть всегда перед глазами.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:39

Фермери півдня були гравцями на КРН? Для дітей там, чи як інвестиція? Якщо були, то викріслюйте. Ще до дамби. Бо техніку орки забрали рити траншеї, землю замінували і перекопали. Знаю від кількох знайомих фермерських сімей.
Одеситів на портовому контрабасі теж я так розумію треба викреслювати?
Металурги дихають чи ні?
Воєнкомів майно і гроші арештовують .
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:47

  Hotab написав:Якщо були, то викріслюйте Я без стьобу, серйозно.
Возле моего дома классные помидоры моих любимых сортов по 26-30грн (0,7$). В 2015 я покупал их в это же время года в Скадовске по 6 грн кило (0,24$). Рост цены в долларах х3. В т.ч. "благодаря" уходу херсонцев с рынка. Всех игроков не знает даже налоговая, извини что ответ не полный.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 28 сер, 2023 19:59, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:49

  Voistov написав:https://flatfy.ua/uk/redirect/406278366

Что уважаемое общество думает по поводу квартиры.
Вроде и большая и ремонт есть, но нет ли каких изъянов в ней?

Один суцільний "ізьян". Починаючи з локації :mrgreen:
Faceless
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  #<1 ... 11169111701117111172>
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