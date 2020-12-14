Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав: Покупка 98 куе. 10.2022. Рыночная стоимость сегодня 140 куе Но это за счёт инфляция доллара наверное
+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст?
20% - зростання злотого+ корекція євро/долар. 20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам. З квітня +4% за рахунок безпечного кредиту. Тут любе куплене в 2021 діамантом стало)
beee написав: Покупка 98 куе. 10.2022. Рыночная стоимость сегодня 140 куе Но это за счёт инфляция доллара наверное
+40% меньше ніж за рік? І це на готове мабуть? Не завеликий ріст?
20% - зростання злотого+ корекція євро/долар. 20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам. З квітня +4% за рахунок безпечного кредиту. Тут любе куплене в 2021 діамантом стало)
думаю, до РН Туреччини далеко, там "скажений ріст" даю слово акурту
gonchik74 написав:20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам.
это потому что в Польшу выехал BIGor. Лет через 5 он напишет что не купил квартиру в Кракове, потому что цены росли быстрее его накоплений.
Ну в цьому таки є сенс. Стіни, які мої родичі купили в ковід по 5800 зараз коштують 12 тис за метр. Трьошка, ну як трьошка, по нашому двушка, метрів 55-65, з паркомісцем і комуркою виходить 200$. Що там Нивки парк?)
gonchik74 написав:20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам.
это потому что в Польшу выехал BIGor. Лет через 5 он напишет что не купил квартиру в Кракове, потому что цены росли быстрее его накоплений.
Ну в цьому таки є сенс. Стіни, які мої родичі купили в ковід по 5800 зараз коштують 12 тис за метр. Трьошка, ну як трьошка, по нашому двушка, метрів 55-65, з паркомісцем і комуркою виходить 200$. Що там Нивки парк?)
имхо сейчас (в течении года) самое время брать бетон в Украине. Пока он "никому не нужен". конечно без фанатизма. После войны начнётся большое переселение народа подальше от границ с рф и не только в Киев. Пример Мариуполя должен быть всегда перед глазами.
Фермери півдня були гравцями на КРН? Для дітей там, чи як інвестиція? Якщо були, то викріслюйте. Ще до дамби. Бо техніку орки забрали рити траншеї, землю замінували і перекопали. Знаю від кількох знайомих фермерських сімей. Одеситів на портовому контрабасі теж я так розумію треба викреслювати? Металурги дихають чи ні? Воєнкомів майно і гроші арештовують . Хто зараз грає на ринку? Я без стьобу, серйозно.
Hotab написав:Якщо були, то викріслюйте Я без стьобу, серйозно.
Возле моего дома классные помидоры моих любимых сортов по 26-30грн (0,7$). В 2015 я покупал их в это же время года в Скадовске по 6 грн кило (0,24$). Рост цены в долларах х3. В т.ч. "благодаря" уходу херсонцев с рынка. Всех игроков не знает даже налоговая, извини что ответ не полный.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 28 сер, 2023 19:59, всього редагувалось 3 разів.