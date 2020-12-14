RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11169111701117111172
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:51

  Faceless написав:
  Voistov написав:https://flatfy.ua/uk/redirect/406278366

Что уважаемое общество думает по поводу квартиры.
Вроде и большая и ремонт есть, но нет ли каких изъянов в ней?

Один суцільний "ізьян". Починаючи з локації :mrgreen:


Локация плохая? Ахахах
Voistov
 
Повідомлень: 224
З нами з: 15.02.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11169111701117111172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 124, 125, 126
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1253 5315073
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 13:31
Investor_K
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2413, 2414, 2415
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24143 16219723
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 12:20
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5837
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1414)
28.08.2023 20:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.