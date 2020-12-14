RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11169111701117111172
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:51

  Faceless написав:
  Voistov написав:https://flatfy.ua/uk/redirect/406278366

Что уважаемое общество думает по поводу квартиры.
Вроде и большая и ремонт есть, но нет ли каких изъянов в ней?

Один суцільний "ізьян". Починаючи з локації :mrgreen:


Локация плохая? Ахахах
Voistov
 
Повідомлень: 225
З нами з: 15.02.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:15

  Hotab написав:
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.

- Переселенці з грошима;
- хто підпадає під програму е-оселя;
- ідіоти з грошима.
Ці категорії частково перетинаються.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:22

  fler написав:
  Hotab написав:
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.

- Переселенці з грошима;
- хто підпадає під програму е-оселя;
- ідіоти з грошима.
Ці категорії частково перетинаються.

мой круг общения ни 1е ни 2е ни 3е
из свежего...
Зображення
речь шла о недвижимости (ничем другим я 1,5 года не занимаюсь)
людей жмут деньги которые не приносят доход.
Большая роскошь сидеть на кэше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 28 сер, 2023 20:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18846
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2183 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:47

  vitaliiangel написав:мой круг общения ни 1е ни 2е ни 3е
Зображення
речь шла о недвижимости (ничем другим я 1,5 года не занимаюсь)
людей жмут деньги которые не приносят доход.
Большая роскошь сидеть на кэше.

Какое отношение имеют Ужгород и Испания к теме КРЖН?
Каких еще людей (кроме тех, что я назвала) во время войны так жмут деньги, чтоб их вкладывать в недвигу в стране, где идет война?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:54

  fler написав:Какое отношение имеют Ужгород и Испания к теме КРЖН?
Каких еще людей (кроме тех, что я назвала) во время войны так жмут деньги, чтоб их вкладывать в недвигу в стране, где идет война?
если бы он хотел инвестировать в Ужгород / Испанию он бы мне не писал. Наверное некорректно навалится сразу с вопросом "расскажи а какие у тебя есть варианты"?

у человека был бизнес до войны, война его обнулила. Идти работать за 5 копеек после жирной жизни не хочет. Проел скажем 10-20куе (я хз сколько) и вдруг начал чесаться, таким темпом пока война закончится можно же всё проесть. Он примерно знает, чем именно я занимаюсь и как бы не против подключиться. Заметьте, я у него его бизнес идей не спрашиваю. Денег гораздо больше, чем мест куда их пристроить. По крайней мере в моем скромном окружении.

и что война, люди и бизнес переселились в пещеры и на деревья? какие-то штампы. Гораздо больше, чем до войны, стоит вопрос на чём сейчас можно заработать. Возможностей получить доход наоборот стало намного меньше. Целые отрасли экономики на паузе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 28 сер, 2023 21:05, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18846
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2183 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:55

  fler написав:
  vitaliiangel написав:мой круг общения ни 1е ни 2е ни 3е
Зображення
речь шла о недвижимости (ничем другим я 1,5 года не занимаюсь)
людей жмут деньги которые не приносят доход.
Большая роскошь сидеть на кэше.

Какое отношение имеют Ужгород и Испания к теме КРЖН?
Каких еще людей (кроме тех, что я назвала) во время войны так жмут деньги, чтоб их вкладывать в недвигу в стране, где идет война?


Улучшение жилищных условий. Например некомфортно жить в однушке с маленьким ребенком.
Voistov
 
Повідомлень: 225
З нами з: 15.02.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:08

Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.

И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция
adeges
 
Повідомлень: 4349
З нами з: 14.03.06
Подякував: 398 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:13

  барабашов написав:
  Setsib написав:Думаю об'єктивно ринок нерухомості показує тренд в підлогу. Неможливо показувати ріст м2, або тримати ціни до 24.02.22 при таких рейтингах. Це із - The Economist Зображення

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk

На чём основываются выводы авторов статьи о месте конкретного города в их рейтинге?


В случаи Киева - на войне. Это очевидно. В Вене транспорт лучше. Это тоже очевидно. Но жилой фонд лучше у нас. И т.д. и т.п. Явно не 168 мест разницы
adeges
 
Повідомлень: 4349
З нами з: 14.03.06
Подякував: 398 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:29

коли дно КРЖН (Краківського)

  vitaliiangel написав:
  gonchik74 написав:20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам.
это потому что в Польшу выехал BIGor. Лет через 5 он напишет что не купил квартиру в Кракове, потому что цены росли быстрее его накоплений.

"недоступний КРЖН" (Краківський РЖН) для пересіченого гастріка,
але ж є рятівна іпотека в 2% !!!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32177
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1528 раз.
Подякували: 2680 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:36

  flyman написав:"недоступний КРЖН" (Краківський РЖН) для пересіченого гастріка,
але ж є рятівна іпотека в 2% !!!
а шо с картой побыту уже дают ипотеку? куда мир катится.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18846
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2183 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11169111701117111172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 124, 125, 126
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1253 5315107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 13:31
Investor_K
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2413, 2414, 2415
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24143 16219760
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 12:20
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5837
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.