Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 сер, 2023 19:51
Faceless написав: Voistov написав:
https://flatfy.ua/uk/redirect/406278366
Что уважаемое общество думает по поводу квартиры.
Вроде и большая и ремонт есть, но нет ли каких изъянов в ней?
Один суцільний "ізьян". Починаючи з локації
Локация плохая? Ахахах
Voistov
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Додано: Пон 28 сер, 2023 20:15
Hotab написав:
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.
- Переселенці з грошима;
- хто підпадає під програму е-оселя;
- ідіоти з грошима.
Ці категорії частково перетинаються.
fler
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Додано: Пон 28 сер, 2023 20:22
fler написав: Hotab написав:
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.
- Переселенці з грошима;
- хто підпадає під програму е-оселя;
- ідіоти з грошима.
Ці категорії частково перетинаються.
мой круг общения ни 1е ни 2е ни 3е
из свежего...
речь шла о недвижимости (ничем другим я 1,5 года не занимаюсь)
людей жмут деньги которые не приносят доход.
Большая роскошь сидеть на кэше.
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в Пон 28 сер, 2023 20:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Додано: Пон 28 сер, 2023 20:47
vitaliiangel написав:
мой круг общения ни 1е ни 2е ни 3е
речь шла о недвижимости (ничем другим я 1,5 года не занимаюсь)
людей жмут деньги которые не приносят доход.
Большая роскошь сидеть на кэше.
Какое отношение имеют Ужгород и Испания к теме КРЖН?
Каких еще людей (кроме тех, что я назвала) во время войны так жмут деньги, чтоб их вкладывать в недвигу в стране, где идет война?
fler
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Додано: Пон 28 сер, 2023 20:54
fler написав:
Какое отношение имеют Ужгород и Испания к теме КРЖН?
Каких еще людей (кроме тех, что я назвала) во время войны так жмут деньги, чтоб их вкладывать в недвигу в стране, где идет война?
если бы он хотел инвестировать в Ужгород / Испанию он бы мне не писал. Наверное некорректно навалится сразу с вопросом "расскажи а какие у тебя есть варианты"?
у человека был бизнес до войны, война его обнулила. Идти работать за 5 копеек после жирной жизни не хочет. Проел скажем 10-20куе (я хз сколько) и вдруг начал чесаться, таким темпом пока война закончится можно же всё проесть. Он примерно знает, чем именно я занимаюсь и как бы не против подключиться. Заметьте, я у него его бизнес идей не спрашиваю. Денег гораздо больше, чем мест куда их пристроить. По крайней мере в моем скромном окружении.
и что война, люди и бизнес переселились в пещеры и на деревья? какие-то штампы. Гораздо больше, чем до войны, стоит вопрос на чём сейчас можно заработать. Возможностей получить доход наоборот стало намного меньше. Целые отрасли экономики на паузе.
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в Пон 28 сер, 2023 21:05, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
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Додано: Пон 28 сер, 2023 20:55
fler написав: vitaliiangel написав:
мой круг общения ни 1е ни 2е ни 3е
речь шла о недвижимости (ничем другим я 1,5 года не занимаюсь)
людей жмут деньги которые не приносят доход.
Большая роскошь сидеть на кэше.
Какое отношение имеют Ужгород и Испания к теме КРЖН?
Каких еще людей (кроме тех, что я назвала) во время войны так жмут деньги, чтоб их вкладывать в недвигу в стране, где идет война?
Улучшение жилищных условий. Например некомфортно жить в однушке с маленьким ребенком.
Voistov
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:08
Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.
И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция
adeges
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:13
барабашов написав: Setsib написав:
Думаю об'єктивно ринок нерухомості показує тренд в підлогу. Неможливо показувати ріст м2, або тримати ціни до 24.02.22 при таких рейтингах. Це із - The Economist
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
На чём основываются выводы авторов статьи о месте конкретного города в их рейтинге?
В случаи Киева - на войне. Это очевидно. В Вене транспорт лучше. Это тоже очевидно. Но жилой фонд лучше у нас. И т.д. и т.п. Явно не 168 мест разницы
adeges
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:29
vitaliiangel написав: gonchik74 написав:
20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам.
это потому что в Польшу выехал BIGor. Лет через 5 он напишет что не купил квартиру в Кракове, потому что цены росли быстрее его накоплений.
"недоступний КРЖН" (Краківський РЖН) для пересіченого гастріка,
але ж є рятівна іпотека в 2% !!!
flyman
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Додано: Пон 28 сер, 2023 22:38
Voistov написав: Faceless написав: Voistov написав:
https://flatfy.ua/uk/redirect/406278366
Что уважаемое общество думает по поводу квартиры.
Вроде и большая и ремонт есть, но нет ли каких изъянов в ней?
Один суцільний "ізьян". Починаючи з локації
Локация плохая? Ахахах
З локації починається. Чи по вашому дупа Києва це хороша локація?
Кухня крихітна, яку втулили у куток, там схоже навіть посудомийку не втулиш. Ремонт в цілому ніякий і старий. І за це такий цінник ще.
Faceless
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