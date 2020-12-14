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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11169111701117111172
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:51

  Faceless написав:
  Voistov написав:https://flatfy.ua/uk/redirect/406278366

Что уважаемое общество думает по поводу квартиры.
Вроде и большая и ремонт есть, но нет ли каких изъянов в ней?

Один суцільний "ізьян". Починаючи з локації :mrgreen:


Локация плохая? Ахахах
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:15

  Hotab написав:
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.

- Переселенці з грошима;
- хто підпадає під програму е-оселя;
- ідіоти з грошима.
Ці категорії частково перетинаються.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:22

  fler написав:
  Hotab написав:
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.

- Переселенці з грошима;
- хто підпадає під програму е-оселя;
- ідіоти з грошима.
Ці категорії частково перетинаються.

мой круг общения ни 1е ни 2е ни 3е
из свежего...
Зображення
речь шла о недвижимости (ничем другим я 1,5 года не занимаюсь)
людей жмут деньги которые не приносят доход.
Большая роскошь сидеть на кэше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 28 сер, 2023 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:47

  vitaliiangel написав:мой круг общения ни 1е ни 2е ни 3е
Зображення
речь шла о недвижимости (ничем другим я 1,5 года не занимаюсь)
людей жмут деньги которые не приносят доход.
Большая роскошь сидеть на кэше.

Какое отношение имеют Ужгород и Испания к теме КРЖН?
Каких еще людей (кроме тех, что я назвала) во время войны так жмут деньги, чтоб их вкладывать в недвигу в стране, где идет война?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:54

  fler написав:Какое отношение имеют Ужгород и Испания к теме КРЖН?
Каких еще людей (кроме тех, что я назвала) во время войны так жмут деньги, чтоб их вкладывать в недвигу в стране, где идет война?
если бы он хотел инвестировать в Ужгород / Испанию он бы мне не писал. Наверное некорректно навалится сразу с вопросом "расскажи а какие у тебя есть варианты"?

у человека был бизнес до войны, война его обнулила. Идти работать за 5 копеек после жирной жизни не хочет. Проел скажем 10-20куе (я хз сколько) и вдруг начал чесаться, таким темпом пока война закончится можно же всё проесть. Он примерно знает, чем именно я занимаюсь и как бы не против подключиться. Заметьте, я у него его бизнес идей не спрашиваю. Денег гораздо больше, чем мест куда их пристроить. По крайней мере в моем скромном окружении.

и что война, люди и бизнес переселились в пещеры и на деревья? какие-то штампы. Гораздо больше, чем до войны, стоит вопрос на чём сейчас можно заработать. Возможностей получить доход наоборот стало намного меньше. Целые отрасли экономики на паузе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 28 сер, 2023 21:05, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:55

  fler написав:
  vitaliiangel написав:мой круг общения ни 1е ни 2е ни 3е
Зображення
речь шла о недвижимости (ничем другим я 1,5 года не занимаюсь)
людей жмут деньги которые не приносят доход.
Большая роскошь сидеть на кэше.

Какое отношение имеют Ужгород и Испания к теме КРЖН?
Каких еще людей (кроме тех, что я назвала) во время войны так жмут деньги, чтоб их вкладывать в недвигу в стране, где идет война?


Улучшение жилищных условий. Например некомфортно жить в однушке с маленьким ребенком.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:08

Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.

И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:13

  барабашов написав:
  Setsib написав:Думаю об'єктивно ринок нерухомості показує тренд в підлогу. Неможливо показувати ріст м2, або тримати ціни до 24.02.22 при таких рейтингах. Це із - The Economist Зображення

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk

На чём основываются выводы авторов статьи о месте конкретного города в их рейтинге?


В случаи Киева - на войне. Это очевидно. В Вене транспорт лучше. Это тоже очевидно. Но жилой фонд лучше у нас. И т.д. и т.п. Явно не 168 мест разницы
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:29

коли дно КРЖН (Краківського)

  vitaliiangel написав:
  gonchik74 написав:20% - зростання ціни на метри в Польщі, не в останню чергу дякуючи українським інвесторам.
это потому что в Польшу выехал BIGor. Лет через 5 он напишет что не купил квартиру в Кракове, потому что цены росли быстрее его накоплений.

"недоступний КРЖН" (Краківський РЖН) для пересіченого гастріка,
але ж є рятівна іпотека в 2% !!!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov написав:
  Faceless написав:
  Voistov написав:https://flatfy.ua/uk/redirect/406278366

Что уважаемое общество думает по поводу квартиры.
Вроде и большая и ремонт есть, но нет ли каких изъянов в ней?

Один суцільний "ізьян". Починаючи з локації :mrgreen:


Локация плохая? Ахахах
З локації починається. Чи по вашому дупа Києва це хороша локація?
Кухня крихітна, яку втулили у куток, там схоже навіть посудомийку не втулиш. Ремонт в цілому ніякий і старий. І за це такий цінник ще.
Faceless
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  #<1 ... 11169111701117111172
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