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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 сер, 2023 23:12
adeges написав:
Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.
И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция
Это рылы сказали или растишки? Или вы сами из их категории?))
Мы (украинцы) толком не знаем, когда, и главное, на каких условиях закончится война, а иностранцы спешат припарковать у нас свои деньги. Вы бы вложили свои деньги в недвижимость, например, Сирии или другой страны, где идет война? (Риторический вопрос). Одно дело, если война закончится быстро и мы получим заветные границы 1991 года. И совсем другой расклад, если границы будут другими или если война продлится еще долго.
Знакомые, молодая пара айтишников, купили в этом году квартиру в Софиевской Борщаговке, в новострое с ремонтом. Причина покупки - надоело платить за чужое жилье (аренду). Они не женаты, оба не местные, а вместе уже года три-четыре (учились в универе в одной группе), поэтому я подозреваю, что родители невесты подсуетились, чтобы жениха не увела киевлянка с жильем.
Историй про "надо свое жилье" во время войны много. Но это не про инвестиции с целью "припарковать свободные деньги".
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Додано: Пон 28 сер, 2023 23:23
Faceless написав: Voistov написав: Faceless написав:
[quote="5615058:Voistov"]https://flatfy.ua/uk/redirect/406278366
Что уважаемое общество думает по поводу квартиры.
Вроде и большая и ремонт есть, но нет ли каких изъянов в ней?
Один суцільний "ізьян". Починаючи з локації
Локация плохая? Ахахах
З локації починається. Чи по вашому дупа Києва це хороша локація?
Кухня крихітна, яку втулили у куток, там схоже навіть посудомийку не втулиш. Ремонт в цілому ніякий і старий. І за це такий цінник ще.[/quote]На Кольцова 14ж була моя перша квартира. Почти точно такой планировки. Молодой был, неопытный. Кароч после веселых ночей грохота трамвая, я начал улучшать жилищные условия. И так увлёкся, что до сих пор не могу остановиться. Спасибо борщаге.
В 2015 свою я продал за 98 куе. Ремонт был лучше.
Ребят, серьезно, не гоните этот хлам покупать. Это ж жесть) и лифты и МОПы и маленькие кухни, и керамоблок с ватой, которая вообще не утепляет, потому что трабл с ветрозащитой. И место. С 5 утра трамвай так гремит, мало не покажется
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Додано: Пон 28 сер, 2023 23:28
Faceless написав: Faceless написав: Voistov написав:
https://flatfy.ua/uk/redirect/406278366
З локації починається. Чи по вашому дупа Києва це хороша локація?
Кухня крихітна, яку втулили у куток, там схоже навіть посудомийку не втулиш. Ремонт в цілому ніякий і старий. І за це такий цінник ще.
Спасибо за мнение.
Личного для меня локация прекрасная. Я совершенно не люблю центр. Сейчас живу на Урловской, по сравнению с Урловской там попросторнее. Рядом два парка хоть и не больших. Скоростной трамвай недалеко. Самое главное, недалеко живет теща.
По поводу кухни, да маловата, но посмотрев внимательно, она функциональна. Про посудомойку спрошу, есть ли.
Если ремонт старый, сколько красная цена такой квартире по вашему?
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Voistov
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Додано: Пон 28 сер, 2023 23:38
Voistov написав:
Если ремонт старый, сколько красная цена такой квартире по вашему?
Імхо тут ціну визначатиме локація. Я думаю що 100к для цього об'єкта макс, в основному завдяки тому що будинок не старий і площа квартири непогана
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Додано: Пон 28 сер, 2023 23:59
Faceless написав: Voistov написав:
Если ремонт старый, сколько красная цена такой квартире по вашему?
Імхо тут ціну визначатиме локація. Я думаю що 100к для цього об'єкта макс, в основному завдяки тому що будинок не старий і площа квартири непогана
В порівнянні з цією хатою Сержик купив набагато кращий варіант за ті ж гроші і то його хейтили чимало і це ще було перед війною.
п.с. Чи може то людина продає а не купує?
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Додано: Вів 29 сер, 2023 00:35
drevlyanin написав: Faceless написав: Voistov написав:
Если ремонт старый, сколько красная цена такой квартире по вашему?
Імхо тут ціну визначатиме локація. Я думаю що 100к для цього об'єкта макс, в основному завдяки тому що будинок не старий і площа квартири непогана
В порівнянні з цією хатою Сержик купив набагато кращий варіант за ті ж гроші і то його хейтили чимало і це ще було перед війною.
п.с. Чи може то людина продає а не купує?
Чего же, я покупаю. Я давно зарегистрирован на форуме, и в чем суть покупки Сержика знаю.
В том доме хотел бы купить. Ничего не вижу. Или на бульваре Кольцова, или в новых домах на Якуба Колоса.
Ищу чтобы кухня студию, от 12 метров самы минимум минимум. Две полноценные спальни. СУ раздельный, не ниже 5-го этажа и не последний. Сторона не северная. Ремонт обыкновенный, но добротный.
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Voistov
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