Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.
И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция
Это рылы сказали или растишки? Или вы сами из их категории?)) Мы (украинцы) толком не знаем, когда, и главное, на каких условиях закончится война, а иностранцы спешат припарковать у нас свои деньги. Вы бы вложили свои деньги в недвижимость, например, Сирии или другой страны, где идет война? (Риторический вопрос). Одно дело, если война закончится быстро и мы получим заветные границы 1991 года. И совсем другой расклад, если границы будут другими или если война продлится еще долго. Знакомые, молодая пара айтишников, купили в этом году квартиру в Софиевской Борщаговке, в новострое с ремонтом. Причина покупки - надоело платить за чужое жилье (аренду). Они не женаты, оба не местные, а вместе уже года три-четыре (учились в универе в одной группе), поэтому я подозреваю, что родители невесты подсуетились, чтобы жениха не увела киевлянка с жильем. Историй про "надо свое жилье" во время войны много. Но это не про инвестиции с целью "припарковать свободные деньги".
Что уважаемое общество думает по поводу квартиры. Вроде и большая и ремонт есть, но нет ли каких изъянов в ней?
Один суцільний "ізьян". Починаючи з локації
Локация плохая? Ахахах
З локації починається. Чи по вашому дупа Києва це хороша локація? Кухня крихітна, яку втулили у куток, там схоже навіть посудомийку не втулиш. Ремонт в цілому ніякий і старий. І за це такий цінник ще.[/quote]На Кольцова 14ж була моя перша квартира. Почти точно такой планировки. Молодой был, неопытный. Кароч после веселых ночей грохота трамвая, я начал улучшать жилищные условия. И так увлёкся, что до сих пор не могу остановиться. Спасибо борщаге. В 2015 свою я продал за 98 куе. Ремонт был лучше. Ребят, серьезно, не гоните этот хлам покупать. Это ж жесть) и лифты и МОПы и маленькие кухни, и керамоблок с ватой, которая вообще не утепляет, потому что трабл с ветрозащитой. И место. С 5 утра трамвай так гремит, мало не покажется
З локації починається. Чи по вашому дупа Києва це хороша локація? Кухня крихітна, яку втулили у куток, там схоже навіть посудомийку не втулиш. Ремонт в цілому ніякий і старий. І за це такий цінник ще.
Спасибо за мнение. Личного для меня локация прекрасная. Я совершенно не люблю центр. Сейчас живу на Урловской, по сравнению с Урловской там попросторнее. Рядом два парка хоть и не больших. Скоростной трамвай недалеко. Самое главное, недалеко живет теща.
По поводу кухни, да маловата, но посмотрев внимательно, она функциональна. Про посудомойку спрошу, есть ли.
Если ремонт старый, сколько красная цена такой квартире по вашему?
Voistov написав:Если ремонт старый, сколько красная цена такой квартире по вашему?
Імхо тут ціну визначатиме локація. Я думаю що 100к для цього об'єкта макс, в основному завдяки тому що будинок не старий і площа квартири непогана
В порівнянні з цією хатою Сержик купив набагато кращий варіант за ті ж гроші і то його хейтили чимало і це ще було перед війною. п.с. Чи може то людина продає а не купує?
Чего же, я покупаю. Я давно зарегистрирован на форуме, и в чем суть покупки Сержика знаю. В том доме хотел бы купить. Ничего не вижу. Или на бульваре Кольцова, или в новых домах на Якуба Колоса. Ищу чтобы кухня студию, от 12 метров самы минимум минимум. Две полноценные спальни. СУ раздельный, не ниже 5-го этажа и не последний. Сторона не северная. Ремонт обыкновенный, но добротный.
adeges написав:Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.
И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция
Это рылы сказали или растишки? Или вы сами из их категории?)) Мы (украинцы) толком не знаем, когда, и главное, на каких условиях закончится война, а иностранцы спешат припарковать у нас свои деньги. Вы бы вложили свои деньги в недвижимость, например, Сирии или другой страны, где идет война? (Риторический вопрос). Одно дело, если война закончится быстро и мы получим заветные границы 1991 года. И совсем другой расклад, если границы будут другими или если война продлится еще долго. Знакомые, молодая пара айтишников, купили в этом году квартиру в Софиевской Борщаговке, в новострое с ремонтом. Причина покупки - надоело платить за чужое жилье (аренду). Они не женаты, оба не местные, а вместе уже года три-четыре (учились в универе в одной группе), поэтому я подозреваю, что родители невесты подсуетились, чтобы жениха не увела киевлянка с жильем. Историй про "надо свое жилье" во время войны много. Но это не про инвестиции с целью "припарковать свободные деньги".
А куда к примеру вы предложите всандалить «лишние» полляма с ячейки скопытившегося банка или пару кирпичей с «матраса»(возможно даже не в «синих»)? В венский РЖН, краковский, квебекский или к Акурту в «полу»бетон Анталии? Или биткоинов на все кирпичи накупить? Или пикапов Фризу и $чику? Или может новый бизнес(какой по вашему выхлоп сейчас хороший имеет и с него выскочить можно быстро без грандиозных никому не нужных товарных остатков) замутить не только для счастья Гетманцева и Ко, а шоб в Париже Вдовы Клико под устрицы пару раз в год при обмыве новых очков от Кавалли было за что так сказать, и не напряжно??? Вклады в гривне в банки(в 10+ банков) не предлагайте,а спросите об их ликвидности Виталлиана и Муху
drevlyanin написав: В порівнянні з цією хатою Сержик купив набагато кращий варіант за ті ж гроші і то його хейтили чимало і це ще було перед війною. п.с. Чи може то людина продає а не купує?
Чего же, я покупаю. Я давно зарегистрирован на форуме, и в чем суть покупки Сержика знаю. В том доме хотел бы купить. Ничего не вижу. Или на бульваре Кольцова, или в новых домах на Якуба Колоса. Ищу чтобы кухня студию, от 12 метров самы минимум минимум. Две полноценные спальни. СУ раздельный, не ниже 5-го этажа и не последний. Сторона не северная. Ремонт обыкновенный, но добротный.
Не знаю як ви, але я після десятків переглядів (котів у мішку) для себе зробив висновок такий-купувати тільки нове(голі стіни) та робити ремонт в якому буду впевнений. Таке хоч самому жити хоч продавати не соромно. Якщо не боїтеся ремонту і є грошей більше 120000 я б купив для себе щось приблизно таке: