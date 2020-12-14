Додано: Пон 28 сер, 2023 23:12

adeges написав: Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.



И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция

Это рылы сказали или растишки? Или вы сами из их категории?))Мы (украинцы) толком не знаем, когда, и главное, на каких условиях закончится война, а иностранцы спешат припарковать у нас свои деньги. Вы бы вложили свои деньги в недвижимость, например, Сирии или другой страны, где идет война? (Риторический вопрос). Одно дело, если война закончится быстро и мы получим заветные границы 1991 года. И совсем другой расклад, если границы будут другими или если война продлится еще долго.Знакомые, молодая пара айтишников, купили в этом году квартиру в Софиевской Борщаговке, в новострое с ремонтом. Причина покупки - надоело платить за чужое жилье (аренду). Они не женаты, оба не местные, а вместе уже года три-четыре (учились в универе в одной группе), поэтому я подозреваю, что родители невесты подсуетились, чтобы жениха не увела киевлянка с жильем.Историй про "надо свое жилье" во время войны много. Но это не про инвестиции с целью "припарковать свободные деньги".