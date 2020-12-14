Додано: Вів 29 сер, 2023 07:52

Zebra написав: Почему цены на недвигу еще не удвоились - я хз. Почему цены на недвигу еще не удвоились - я хз.

барабашов написав: А куда к примеру вы предложите всандалить «лишние» полляма с ячейки скопытившегося банка или пару кирпичей с «матраса» А куда к примеру вы предложите всандалить «лишние» полляма с ячейки скопытившегося банка или пару кирпичей с «матраса»

очень просто. народ любит покупать то что даражает. зимой у меня зелень па 40,50 отрывали с руками. Сейчас надо хорошо побегать чтоб па38 слить. Многие ждут большого падения цен (ну война ж). При этом людям показываешь кратный рост цены на арбузы/помидоры (список длинный, рост в долларах), про красную рыбу и материалы из эпицентра уже молчу, объяснение слышу то же ("ну война ж").Золотая акция - у переселенцев с деньгами и у убежинцев в разные европы. Когда эти люди все дружно решатся купить бетон будет рост. Конечно кратный рост я не вангую, но 20-40% ИНТЕРЕСНАЯ недвижимость добавит. Просто математика - отложенный спрос.. и отсутствие спроса на приграничных с РФ территориях. Рост аренды коммерции х2 к лету 2022 (в гривне).вот именно что всандалить некуда. Деньги из неработающих секторов экономики и оккупированных территорий перетекают туда, где хоть какая то жизнь и доходность есть.