Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Почему цены на недвигу еще не удвоились - я хз.
очень просто. народ любит покупать то что даражает. зимой у меня зелень па 40,50 отрывали с руками. Сейчас надо хорошо побегать чтоб па38 слить. Многие ждут большого падения цен (ну война ж). При этом людям показываешь кратный рост цены на арбузы/помидоры (список длинный, рост в долларах), про красную рыбу и материалы из эпицентра уже молчу, объяснение слышу то же ("ну война ж").
Золотая акция - у переселенцев с деньгами и у убежинцев в разные европы. Когда эти люди все дружно решатся купить бетон будет рост. Конечно кратный рост я не вангую, но 20-40% ИНТЕРЕСНАЯ недвижимость добавит. Просто математика - отложенный спрос.. и отсутствие спроса на приграничных с РФ территориях. Рост аренды коммерции х2 к лету 2022 (в гривне).
барабашов написав:А куда к примеру вы предложите всандалить «лишние» полляма с ячейки скопытившегося банка или пару кирпичей с «матраса»
вот именно что всандалить некуда. Деньги из неработающих секторов экономики и оккупированных территорий перетекают туда, где хоть какая то жизнь и доходность есть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 29 сер, 2023 08:00, всього редагувалось 3 разів.
adeges написав:Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.
И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция
Это рылы сказали или растишки? Или вы сами из их категории?)) Мы (украинцы) толком не знаем, когда, и главное, на каких условиях закончится война, а иностранцы спешат припарковать у нас свои деньги. Вы бы вложили свои деньги в недвижимость, например, Сирии или другой страны, где идет война? (Риторический вопрос). Одно дело, если война закончится быстро и мы получим заветные границы 1991 года. И совсем другой расклад, если границы будут другими или если война продлится еще долго.
1. В Сирии рынок недвижимости жив. Халявы нет. 2. Иностранцы засылают ежемесячно нам 5 млрд долларов в виде грантов. Это по 150 баксов на человека (младенца, старика, инвалида, алкоголика в подворотне, олигарха, солдата) в месяц. 150 баксов в месяц Карл, дармовых денег. А вы говорите не вкладываются. Они не только вкладываются, они финансируют нас как огромный стартап. Почему цены на недвигу еще не удвоились - я хз. Семья из 3-х человек получает от дяди Сэма ежемесячно 18 тысяч грн грантов. На эти деньги если отьехать от Киева, можно даже шикарно жить в глубинке. Аренда - 4-5 тысяч за приличную двушку, остальные 13-14 тысяч грн на приличное питание в АТБ и одежку из секондов. Даже на этом форуме мало кто осознает масштаб социалки. В Европах мигранты сидят на пособии. А тут на пособие оформили ВСЮ страну.
барабашов написав:А куда к примеру вы предложите всандалить «лишние» полляма с ячейки скопытившегося банка или пару кирпичей с «матраса»(возможно даже не в «синих»)? В венский РЖН, краковский, квебекский или к Акурту в «полу»бетон Анталии? Или биткоинов на все кирпичи накупить? Или пикапов Фризу и $чику? Или может новый бизнес(какой по вашему выхлоп сейчас хороший имеет и с него выскочить можно быстро без грандиозных никому не нужных товарных остатков) замутить не только для счастья Гетманцева и Ко, а шоб в Париже Вдовы Клико под устрицы пару раз в год при обмыве новых очков от Кавалли было за что так сказать, и не напряжно??? Вклады в гривне в банки(в 10+ банков) не предлагайте,а спросите об их ликвидности Виталлиана и Муху
Что уважаемое общество думает по поводу квартиры. Вроде и большая и ремонт есть, но нет ли каких изъянов в ней?
Один суцільний "ізьян". Починаючи з локації
Локация плохая? Ахахах
жив колись тих краях і теж дивився цей ЖК, коли вибирав, правда в недобудові. жк класний тільки в порівнянні із шлаком навколо. парк норм, але базар і місцева гопота не дуже дасть тим насолодитись. дуже мрачний локейшн.