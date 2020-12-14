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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11172111731117411175>
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 07:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ещё и тёща рядом
Ремонт дизайна 90.
"Парк". Нужно брать
beee
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:42

  fler написав:
  adeges написав:Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.

И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция

Это рылы сказали или растишки? Или вы сами из их категории?))
...
Историй про "надо свое жилье" во время войны много. Но это не про инвестиции с целью "припарковать свободные деньги".


Джерело надійне. Як з'ясувалось, історія серед девелоперів відома.

PS хто сказав, що люди, яки приймають рішення вкласти мільони, вкладають свої гроші? наберіть в гуглі wealth management або investment management - побачите як це працює
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:43

  Zebra написав:
  fler написав:
  adeges написав:Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.

И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция

Это рылы сказали или растишки? Или вы сами из их категории?))
Мы (украинцы) толком не знаем, когда, и главное, на каких условиях закончится война, а иностранцы спешат припарковать у нас свои деньги. Вы бы вложили свои деньги в недвижимость, например, Сирии или другой страны, где идет война? (Риторический вопрос). Одно дело, если война закончится быстро и мы получим заветные границы 1991 года. И совсем другой расклад, если границы будут другими или если война продлится еще долго.


1. В Сирии рынок недвижимости жив. Халявы нет.
2. Иностранцы засылают ежемесячно нам 5 млрд долларов в виде грантов. Это по 150 баксов на человека (младенца, старика, инвалида, алкоголика в подворотне, олигарха, солдата) в месяц. 150 баксов в месяц Карл, дармовых денег. А вы говорите не вкладываются. Они не только вкладываются, они финансируют нас как огромный стартап.
Почему цены на недвигу еще не удвоились - я хз. Семья из 3-х человек получает от дяди Сэма ежемесячно 18 тысяч грн грантов. На эти деньги если отьехать от Киева, можно даже шикарно жить в глубинке. Аренда - 4-5 тысяч за приличную двушку, остальные 13-14 тысяч грн на приличное питание в АТБ и одежку из секондов. Даже на этом форуме мало кто осознает масштаб социалки. В Европах мигранты сидят на пособии. А тут на пособие оформили ВСЮ страну.

Дуже смішно пишете, 5 млрд. грантів дають, але держборг виріс на 4 млрд. (за місяць Карл) https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 74718.html Про 18 тис. на шару і глубинку - тупа пропаганда.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:24

  барабашов написав:А куда к примеру вы предложите всандалить «лишние» полляма с ячейки скопытившегося банка или пару кирпичей с «матраса»(возможно даже не в «синих»)? В венский РЖН, краковский, квебекский или к Акурту в «полу»бетон Анталии? Или биткоинов на все кирпичи накупить? Или пикапов Фризу и $чику? Или может новый бизнес(какой по вашему выхлоп сейчас хороший имеет и с него выскочить можно быстро без грандиозных никому не нужных товарных остатков) замутить не только для счастья Гетманцева и Ко, а шоб в Париже Вдовы Клико под устрицы пару раз в год при обмыве новых очков от Кавалли было за что так сказать, и не напряжно???
Вклады в гривне в банки(в 10+ банков) не предлагайте,а спросите об их ликвидности Виталлиана и Муху

В акції.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:30

  Voistov написав:
  Faceless написав:
  Voistov написав:https://flatfy.ua/uk/redirect/406278366

Что уважаемое общество думает по поводу квартиры.
Вроде и большая и ремонт есть, но нет ли каких изъянов в ней?

Один суцільний "ізьян". Починаючи з локації :mrgreen:


Локация плохая? Ахахах


жив колись тих краях і теж дивився цей ЖК, коли вибирав, правда в недобудові. жк класний тільки в порівнянні із шлаком навколо. парк норм, але базар і місцева гопота не дуже дасть тим насолодитись. дуже мрачний локейшн.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:39

  fler написав:В акції.
какие лично вы купили акции и где покупали?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:01

  drevlyanin написав:
  Voistov написав:
Чего же, я покупаю. Я давно зарегистрирован на форуме, и в чем суть покупки Сержика знаю.
В том доме хотел бы купить. Ничего не вижу. Или на бульваре Кольцова, или в новых домах на Якуба Колоса.
Ищу чтобы кухня студию, от 12 метров самы минимум минимум. Две полноценные спальни. СУ раздельный, не ниже 5-го этажа и не последний. Сторона не северная. Ремонт обыкновенный, но добротный.


Не знаю як ви, але я після десятків переглядів (котів у мішку) для себе зробив висновок такий-купувати тільки нове(голі стіни) та робити ремонт в якому буду впевнений. Таке хоч самому жити хоч продавати не соромно. Якщо не боїтеся ремонту і є грошей більше 120000 я б купив для себе щось приблизно таке:

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... Sdtax.html
Будинок та розташування на три голови вище того варіанту, котрий ви розглядаєте. Такий і через 20 років буде ІМХО як свіжий огірочок.


Ремонта боюсь (делал в своей нынешней однушке после строителей), знаю что к чему, и главное сколько. Денег впритык, и это с планируемвми заемными. И пока как приоритетную, рассматриваем именно эту локацию, теща живет в этом районе и сможет сильно помогать с ребенком.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:35

  барабашов написав:А куда к примеру вы предложите всандалить «лишние» полляма с ячейки скопытившегося банка или пару кирпичей с «матраса»(возможно даже не в «синих»)? В венский РЖН, краковский, квебекский или к Акурту в «полу»бетон Анталии? Или биткоинов на все кирпичи накупить? Или пикапов Фризу и $чику? Или может новый бизнес(какой по вашему выхлоп сейчас хороший имеет и с него выскочить можно быстро без грандиозных никому не нужных товарных остатков) замутить не только для счастья Гетманцева и Ко, а шоб в Париже Вдовы Клико под устрицы пару раз в год при обмыве новых очков от Кавалли было за что так сказать, и не напряжно???
Вклады в гривне в банки(в 10+ банков) не предлагайте,а спросите об их ликвидности Виталлиана и Муху

Питання слушне.
При цьому, є і інші.
Їхав учора по Гетьмана, стоїть якась будівля темна, з літерою G на фасаді намальованою, вікна не світяться.
Почитав. Цікаво дуже. Ще секція повинна бути, три поверхи, навіть, залиті. Але будівельного крану нема. Перших перехожих будуть ловити, щоб опалубку таскати сходами?
Так от і питання: яка там доходність річна у інвесторів від здавання у оренду студентам прилеглих вузів?
Кожен просирає власні кошти так, як йому дозволяє уявлення. Вакантність житлових квадратів після війни та цінова боротьба "інвесторів" за клієнта може стати не приємним чинником. Схожим на те, як зараз бьються лобами орендодавці комерційних метрів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:46

  vitaliiangel написав:
  fler написав:В акції.
какие лично вы купили акции и где покупали?

Виртуальные Теслы вместе с Трололо
А потом виртуально заработав два конца на виртуальном "кирпиче" реально пошли, отстояли очередь и подали на субсидию по коммуналке ибо ЦО
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:50

  beee написав:На Кольцова 14ж була моя перша квартира. Почти точно такой планировки. Молодой был, неопытный. Кароч после веселых ночей грохота трамвая, я начал улучшать жилищные условия. И так увлёкся, что до сих пор не могу остановиться. Спасибо борщаге.
В 2015 свою я продал за 98 куе. Ремонт был лучше.
Ребят, серьезно, не гоните этот хлам покупать. Это ж жесть) и лифты и МОПы и маленькие кухни, и керамоблок с ватой, которая вообще не утепляет, потому что трабл с ветрозащитой. И место. С 5 утра трамвай так гремит, мало не покажется


А что там не так с лифтами и МОПами?
Voistov
 
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