барабашов написав:

А куда к примеру вы предложите всандалить «лишние» полляма с ячейки скопытившегося банка или пару кирпичей с «матраса»(возможно даже не в «синих»)? В венский РЖН, краковский, квебекский или к Акурту в «полу»бетон Анталии? Или биткоинов на все кирпичи накупить? Или пикапов Фризу и $чику? Или может новый бизнес(какой по вашему выхлоп сейчас хороший имеет и с него выскочить можно быстро без грандиозных никому не нужных товарных остатков) замутить не только для счастья Гетманцева и Ко, а шоб в Париже Вдовы Клико под устрицы пару раз в год при обмыве новых очков от Кавалли было за что так сказать, и не напряжно???Вклады в гривне в банки(в 10+ банков) не предлагайте,а спросите об их ликвидности Виталлиана и Муху