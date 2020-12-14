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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11173111741117511176>
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:00

акції Фори, АТБ...

  vitaliiangel написав:
  fler написав:В акції.
какие лично вы купили акции и где покупали?

акції Фори ... 8)
https://fi202x.blogspot.com/2023/08/blog-post_22.html

з.і.
акції-олії розібрали, так що вже нема в що інвестувати, хіба ще в акції-макарони
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:01

unknown guest

Это походу Генезис, живо строился до войны.
Место конечно адовое. Лучше уже Кампус за углом, тот хоть в заднице но не в развязке)
Еще за Генезисом прямо около Индустриального находится недострой, которому уже лет 15 минимум, в 2010 вроде еще краны стояли, а сейчас уже деревья растут.
интересно, кто им владеет и почему бы не довести хоть до чего то.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. Не знаю що буде з Маріуполем. Таку трагедію в Україні до цього переживав тільки Батурин, але в значно менших масштабах, і знову ж таки від кацапів. І після цього він вже відновитися так і не зміг. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ребята, я тут посмотрел цены на 1К ЖК Эврика, там 70 тыс средняя, последний раз смотрел год назад, было 40+. Что, реально поднялись цены?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:18

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  fler написав:В акції.
какие лично вы купили акции и где покупали?

акції Фори ... 8)
https://fi202x.blogspot.com/2023/08/blog-post_22.html

з.і.
акції-олії розібрали, так що вже нема в що інвестувати, хіба ще в акції-макарони

Долучився до спільноти. Скоро почну викладати там свої лайфхаки. Їх є в мене.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:19

  Voistov написав:
Ремонта боюсь (делал в своей нынешней однушке после строителей), знаю что к чему, и главное сколько. Денег впритык, и это с планируемвми заемными. И пока как приоритетную, рассматриваем именно эту локацию, теща живет в этом районе и сможет сильно помогать с ребенком.


Ну тоді я пас, в тому райончику буваю тільки проїздом і він геть не радує навіть з вікна машини.
Як на мене, 120 за таке "добро" занадто дорого, не поспішайте віддавати гроші, шукайте/чекайте інші варіанти.
п.с. Головне, щоб і теща була в курсі та не проти нових "розваг".
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:22

  Примат написав:Ребята, я тут посмотрел цены на 1К ЖК Эврика, там 70 тыс средняя, последний раз смотрел год назад, было 40+. Что, реально поднялись цены?

Люди вірять в перемогу. Я вірю в перемогу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:29

  airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. .. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.

Так і буде, цілком поділяю вашу думку. Але вважаю, що паркувати гроші прямо зараз у КРЖН - не найкраща ідея.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  drevlyanin написав:Ну тоді я пас, в тому райончику буваю тільки проїздом і він геть не радує навіть з вікна машини.
Як на мене, 120 за таке "добро" занадто дорого, не поспішайте віддавати гроші, шукайте/чекайте інші варіанти.


субъективно там расклад по ценам в этом районе был до 2022 года 1000...1300долл за метр (на панельки и хрущи), а в "новостроях" и типа в муровейнике "ПЕКТОРАЛЬ" цены были х1.3...1.5 т.е. 1300... 2000
учитывая что панельки там грубо говоря стали стоить от 750, то привлекательная цена на борщаговский "новострой" выглядит как 975долл (750*1.3)
но владельцы этих элитных комлексов всё по прежнему выставляют по довоенным ценам
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:39

  fler написав:
  airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. .. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.

Так і буде, цілком поділяю вашу думку. Але вважаю, що паркувати гроші прямо зараз у КРЖН - не найкраща ідея.

Зазвичай те, що більшості здається поганою ідеєю - виявляється ідеєю не такою вже і поганою і навпаки. Не завжди, але дуже часто.
airmax78
 
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