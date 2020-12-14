акції Фори ...
з.і.
акції-олії розібрали, так що вже нема в що інвестувати, хіба ще в акції-макарони
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 сер, 2023 12:00
акції Фори, АТБ...
акції Фори ...
з.і.
акції-олії розібрали, так що вже нема в що інвестувати, хіба ще в акції-макарони
Додано: Вів 29 сер, 2023 14:01
unknown guest
Это походу Генезис, живо строился до войны.
Место конечно адовое. Лучше уже Кампус за углом, тот хоть в заднице но не в развязке)
Еще за Генезисом прямо около Индустриального находится недострой, которому уже лет 15 минимум, в 2010 вроде еще краны стояли, а сейчас уже деревья растут.
интересно, кто им владеет и почему бы не довести хоть до чего то.
Додано: Вів 29 сер, 2023 14:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. Не знаю що буде з Маріуполем. Таку трагедію в Україні до цього переживав тільки Батурин, але в значно менших масштабах, і знову ж таки від кацапів. І після цього він вже відновитися так і не зміг. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.
Додано: Вів 29 сер, 2023 14:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ребята, я тут посмотрел цены на 1К ЖК Эврика, там 70 тыс средняя, последний раз смотрел год назад, было 40+. Что, реально поднялись цены?
Додано: Вів 29 сер, 2023 14:18
Долучився до спільноти. Скоро почну викладати там свої лайфхаки. Їх є в мене.
Додано: Вів 29 сер, 2023 14:19
Ну тоді я пас, в тому райончику буваю тільки проїздом і він геть не радує навіть з вікна машини.
Як на мене, 120 за таке "добро" занадто дорого, не поспішайте віддавати гроші, шукайте/чекайте інші варіанти.
п.с. Головне, щоб і теща була в курсі та не проти нових "розваг".
Додано: Вів 29 сер, 2023 14:22
Додано: Вів 29 сер, 2023 14:29
Так і буде, цілком поділяю вашу думку. Але вважаю, що паркувати гроші прямо зараз у КРЖН - не найкраща ідея.
Додано: Вів 29 сер, 2023 14:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
субъективно там расклад по ценам в этом районе был до 2022 года 1000...1300долл за метр (на панельки и хрущи), а в "новостроях" и типа в муровейнике "ПЕКТОРАЛЬ" цены были х1.3...1.5 т.е. 1300... 2000
учитывая что панельки там грубо говоря стали стоить от 750, то привлекательная цена на борщаговский "новострой" выглядит как 975долл (750*1.3)
но владельцы этих элитных комлексов всё по прежнему выставляют по довоенным ценам
Додано: Вів 29 сер, 2023 14:39
Зазвичай те, що більшості здається поганою ідеєю - виявляється ідеєю не такою вже і поганою і навпаки. Не завжди, але дуже часто.
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