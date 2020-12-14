Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. .. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.
Так і буде, цілком поділяю вашу думку. Але вважаю, що паркувати гроші прямо зараз у КРЖН - не найкраща ідея.
Верить в победу страны это молча вкладывать в её недвижимость параллельно оплачивая лям в бюджет. Я вкладываю, потому что верю в нацию, хоть и критикую власть.
Кстати заметили, как наши военные настроили ПВО Киева? При таком положении дел кацапы уже и не видят смысла в пустой трате ракет.
airmax78 написав:Зазвичай те, що більшості здається поганою ідеєю - виявляється ідеєю не такою вже і поганою і навпаки. Не завжди, але дуже часто.
в 2007-2008 всё моё окружение мечтало вложиться в РН Днепра и Киева. Казалось рост будет вечным. Помню те разговоры 50% тема недвижимость 30% про авто (в кредит) и 20% где бы отдохнуть (помимо уже надоевших Турции / Египта).
В 2016 когда я начал покупать коммерцию, недвижимость мало кого интересовала, выбор коммерции был огромный, в любой локации и любых размеров. Сейчас даже не верится. При том что рынок недвижимости удвоился за счёт новостроек, выбора стало в 3 раза меньше и коммерцию выгребают ещё на этапах котлована. Пошел тренд на самозанятость наступила эпоха "все услуги под домом". Даже почтомат в моем жк зачем-то поставили, хотя отделение НП через 150м.
airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. .. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.
Так і буде, цілком поділяю вашу думку. Але вважаю, що паркувати гроші прямо зараз у КРЖН - не найкраща ідея.
Верить в победу страны это молча вкладывать в её недвижимость параллельно оплачивая лям в бюджет. Я вкладываю, потому что верю в нацию, хоть и критикую власть.
Кстати заметили, как наши военные настроили ПВО Киева? При таком положении дел кацапы уже и не видят смысла в пустой трате ракет.
Боюсь що вони просто накопичують своє лайно та вичікують момент.
airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. Не знаю що буде з Маріуполем. Таку трагедію в Україні до цього переживав тільки Батурин, але в значно менших масштабах, і знову ж таки від кацапів. І після цього він вже відновитися так і не зміг. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.
airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. Не знаю що буде з Маріуполем. Таку трагедію в Україні до цього переживав тільки Батурин, але в значно менших масштабах, і знову ж таки від кацапів. І після цього він вже відновитися так і не зміг. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.
Харьков под вопросом также под большим вопросом Николаев и Херсон и Запорожье
airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. Не знаю що буде з Маріуполем. Таку трагедію в Україні до цього переживав тільки Батурин, але в значно менших масштабах, і знову ж таки від кацапів. І після цього він вже відновитися так і не зміг. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.
airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. Не знаю що буде з Маріуполем. Таку трагедію в Україні до цього переживав тільки Батурин, але в значно менших масштабах, і знову ж таки від кацапів. І після цього він вже відновитися так і не зміг. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.