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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11173111741117511176
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fler написав:
  airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. .. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.

Так і буде, цілком поділяю вашу думку. Але вважаю, що паркувати гроші прямо зараз у КРЖН - не найкраща ідея.
Верить в победу страны это молча вкладывать в её недвижимость параллельно оплачивая лям в бюджет. Я вкладываю, потому что верю в нацию, хоть и критикую власть.

Кстати заметили, как наши военные настроили ПВО Киева? При таком положении дел кацапы уже и не видят смысла в пустой трате ракет.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:11

  airmax78 написав:Зазвичай те, що більшості здається поганою ідеєю - виявляється ідеєю не такою вже і поганою і навпаки. Не завжди, але дуже часто.
в 2007-2008 всё моё окружение мечтало вложиться в РН Днепра и Киева. Казалось рост будет вечным. Помню те разговоры 50% тема недвижимость 30% про авто (в кредит) и 20% где бы отдохнуть (помимо уже надоевших Турции / Египта).

В 2016 когда я начал покупать коммерцию, недвижимость мало кого интересовала, выбор коммерции был огромный, в любой локации и любых размеров. Сейчас даже не верится. При том что рынок недвижимости удвоился за счёт новостроек, выбора стало в 3 раза меньше и коммерцию выгребают ещё на этапах котлована. Пошел тренд на самозанятость наступила эпоха "все услуги под домом". Даже почтомат в моем жк зачем-то поставили, хотя отделение НП через 150м.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:21

  beee написав:
fler написав:
  airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. .. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.

Так і буде, цілком поділяю вашу думку. Але вважаю, що паркувати гроші прямо зараз у КРЖН - не найкраща ідея.
Верить в победу страны это молча вкладывать в её недвижимость параллельно оплачивая лям в бюджет. Я вкладываю, потому что верю в нацию, хоть и критикую власть.

Кстати заметили, как наши военные настроили ПВО Киева? При таком положении дел кацапы уже и не видят смысла в пустой трате ракет.

Боюсь що вони просто накопичують своє лайно та вичікують момент.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:25

  airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. Не знаю що буде з Маріуполем. Таку трагедію в Україні до цього переживав тільки Батурин, але в значно менших масштабах, і знову ж таки від кацапів. І після цього він вже відновитися так і не зміг. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.

юра-теплотехнік: ОШ, ЯЗ і три кільця КРЖН
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:з.і.
акції-олії розібрали, так що вже нема в що інвестувати, хіба ще в акції-макарони


вы сколько бутылок масла берёте на месяц на человека?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:04

  airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. Не знаю що буде з Маріуполем. Таку трагедію в Україні до цього переживав тільки Батурин, але в значно менших масштабах, і знову ж таки від кацапів. І після цього він вже відновитися так і не зміг. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.


Харьков под вопросом
также под большим вопросом Николаев и Херсон и Запорожье
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:08

  airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. Не знаю що буде з Маріуполем. Таку трагедію в Україні до цього переживав тільки Батурин, але в значно менших масштабах, і знову ж таки від кацапів. І після цього він вже відновитися так і не зміг. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.


Нажаль так
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:10

  Первый написав:
  airmax78 написав:Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. Не знаю що буде з Маріуполем. Таку трагедію в Україні до цього переживав тільки Батурин, але в значно менших масштабах, і знову ж таки від кацапів. І після цього він вже відновитися так і не зміг. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.


Нажаль так

я спостерігаю інший трендовий тренд

зима (без е.е.) покаже
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:16

  flyman написав:я спостерігаю інший трендовий тренд
смотри какое чудо
https://www.youtube.com/shorts/U2-4mPuil50
посуду можно там же мыть и всё это работает без э/э
надо такое иметь на случай блэкаута
vitaliiangel
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