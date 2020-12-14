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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:06
airmax78 написав: beee написав:
fler написав:[quote="5615448:airmax78"]Хлопці, найближчі 20 років нас чекає доля країн де все життя концентрується у декількох великих містах, а за їх межами - ПЦ ПЦовий. Війна цьому тільки посприяла. Жоден з фронтових/прифронтових населених пунктів не відродиться - ніхто не повернеться ані в Бахмут, ані в Роботіне, Мар'їнку і т.д., ані в бесчислені стерті з обличча землі села. Це нетипова європейська організація життя, але як є. .. Тому Київ не обезлюдить. Як не обезлюдять ані Одеса, ані Дніпро, ані, навіть, Харків. Урбанізація тільки посилиться.
Так і буде, цілком поділяю вашу думку. Але вважаю, що паркувати гроші прямо зараз у КРЖН - не найкраща ідея.
Верить в победу страны это молча вкладывать в её недвижимость параллельно оплачивая лям в бюджет. Я вкладываю, потому что верю в нацию, хоть и критикую власть.
Кстати заметили, как наши военные настроили ПВО Киева? При таком положении дел кацапы уже и не видят смысла в пустой трате ракет.
Боюсь що вони просто накопичують своє лайно та вичікують момент.[/quote]Возможно, но залпы каждую неделю и неслабые. Сейчас если и долетает что-то, всё сбивается уже в области.
Я когда был в Днепре, то там тревога по 10 раз в день - с ума сойти можно
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beee
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Додано: Вів 29 сер, 2023 23:52
beee
ехал как-то в 2019 по Северной Македонии со стороны Греции в сторону Охридского озера между городами Кичево и Охридом.
там вдоль ущелья пробивали новое шоссе, которое по всей длине состояло из тоннелей, мостов и выемок. на деньги Евросоюза, скорее всего. 2 полосы в каждую сторону.
сколько там стоили работы — не представляю.
Население городов примерно 20-50 тысяч человек. После этого Чоп-Ровно в виде несчастных двух полос смотрелись стыдно.
Европа бл-то, дорога) в Полтавской всегда дороги более менее были, а вот Кировоградская это жесть, Черкасская так себе. прямо по асфальту границу видно.
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smdtranz
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