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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11174111751117611177
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:52

beee
ехал как-то в 2019 по Северной Македонии со стороны Греции в сторону Охридского озера между городами Кичево и Охридом.
там вдоль ущелья пробивали новое шоссе, которое по всей длине состояло из тоннелей, мостов и выемок. на деньги Евросоюза, скорее всего. 2 полосы в каждую сторону.
сколько там стоили работы — не представляю.
Население городов примерно 20-50 тысяч человек. После этого Чоп-Ровно в виде несчастных двух полос смотрелись стыдно.
Европа бл-то, дорога) в Полтавской всегда дороги более менее были, а вот Кировоградская это жесть, Черкасская так себе. прямо по асфальту границу видно.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Был на Оболони, вышел из дрима со стороны Минской и упёрся в строительный забор.

ЖК Стандарт Уан Оболонь. Либо я давно не был на Оболони, либо этот забор с новым башенным краном приехал осчастливить окружающих не так давно
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-standard ... 0%B2%D0%B0
hume
 
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