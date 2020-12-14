beee
ехал как-то в 2019 по Северной Македонии со стороны Греции в сторону Охридского озера между городами Кичево и Охридом.
там вдоль ущелья пробивали новое шоссе, которое по всей длине состояло из тоннелей, мостов и выемок. на деньги Евросоюза, скорее всего. 2 полосы в каждую сторону.
сколько там стоили работы — не представляю.
Население городов примерно 20-50 тысяч человек. После этого Чоп-Ровно в виде несчастных двух полос смотрелись стыдно.
Европа бл-то, дорога) в Полтавской всегда дороги более менее были, а вот Кировоградская это жесть, Черкасская так себе. прямо по асфальту границу видно.