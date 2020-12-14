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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11174111751117611177
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:52

beee
ехал как-то в 2019 по Северной Македонии со стороны Греции в сторону Охридского озера между городами Кичево и Охридом.
там вдоль ущелья пробивали новое шоссе, которое по всей длине состояло из тоннелей, мостов и выемок. на деньги Евросоюза, скорее всего. 2 полосы в каждую сторону.
сколько там стоили работы — не представляю.
Население городов примерно 20-50 тысяч человек. После этого Чоп-Ровно в виде несчастных двух полос смотрелись стыдно.
Европа бл-то, дорога) в Полтавской всегда дороги более менее были, а вот Кировоградская это жесть, Черкасская так себе. прямо по асфальту границу видно.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Был на Оболони, вышел из дрима со стороны Минской и упёрся в строительный забор.

ЖК Стандарт Уан Оболонь. Либо я давно не был на Оболони, либо этот забор с новым башенным краном приехал осчастливить окружающих не так давно
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-standard ... 0%B2%D0%B0
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:40

  hume написав:Был на Оболони, вышел из дрима со стороны Минской и упёрся в строительный забор.

ЖК Стандарт Уан Оболонь. Либо я давно не был на Оболони, либо этот забор с новым башенным краном приехал осчастливить окружающих не так давно
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-standard ... 0%B2%D0%B0


Рік тому знесли двоповерховий будинок, буде 25-ть поверхів доходного будинку під аренду. Забудовник малює гарну картину навіть з паркувальним майданчиком.
Привіт відбитому меру, Київ нищать.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:10

Сьогодні за сніданком замислилася: чи не продати акції, щоб придбати зараз щось на КРЖН, поки все не вигрібли? Барабашку спитаю :mrgreen:
Насправді зовсім не смішно підірватись з ліжка в 5-тій ранку від звуків прольоту ракет та ППО. І на доданок побачити у вікно як падають палаючі уламки збитої ракети, а трохи згодом зарєво вже в іншому місці, але все в тому ж Шевченківському районі..(((
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Место расположено напротив выхода из Дрима. Из-за парковки вдоль дрима и пешеходного перехода на этом месте создаётся плотный трафик, нагромождение мафов, уличная торговля и хаос с парковкой на тротуарах. Даже не представляю какой ад будет твориться если туда ещё вставить дом на 410 комнат (апартаментов). 16 этажей - 409 комнатоквартир. Самые маленькие апарты 34 метра. Уверен ширина комнаты не превышает 3 метров. В своё время продал похожую в смарт плаза Оболонь, когда на просмотре зашёл внутрь этого "вагона" шириной 2.8 понял,что нужно продавать.

Стоимость от 70 до 85кгрн метр. Сумели максимально использовать 36 соток. :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:ашёл внутрь этого "вагона" шириной 2.8 понял,что нужно продавать.

Стоимость от 70 до 85кгрн метр. Сумели максимально использовать 36 с


цікаво, як будуть доїти власників апартаментів керуюча компанія, яка знає скільки людина заробляє в їхнему будинку. :mrgreen:
Slon_Nosov
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