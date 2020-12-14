Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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beee ехал как-то в 2019 по Северной Македонии со стороны Греции в сторону Охридского озера между городами Кичево и Охридом. там вдоль ущелья пробивали новое шоссе, которое по всей длине состояло из тоннелей, мостов и выемок. на деньги Евросоюза, скорее всего. 2 полосы в каждую сторону. сколько там стоили работы — не представляю. Население городов примерно 20-50 тысяч человек. После этого Чоп-Ровно в виде несчастных двух полос смотрелись стыдно. Европа бл-то, дорога) в Полтавской всегда дороги более менее были, а вот Кировоградская это жесть, Черкасская так себе. прямо по асфальту границу видно.
Сьогодні за сніданком замислилася: чи не продати акції, щоб придбати зараз щось на КРЖН, поки все не вигрібли? Барабашку спитаю Насправді зовсім не смішно підірватись з ліжка в 5-тій ранку від звуків прольоту ракет та ППО. І на доданок побачити у вікно як падають палаючі уламки збитої ракети, а трохи згодом зарєво вже в іншому місці, але все в тому ж Шевченківському районі..(((
Место расположено напротив выхода из Дрима. Из-за парковки вдоль дрима и пешеходного перехода на этом месте создаётся плотный трафик, нагромождение мафов, уличная торговля и хаос с парковкой на тротуарах. Даже не представляю какой ад будет твориться если туда ещё вставить дом на 410 комнат (апартаментов). 16 этажей - 409 комнатоквартир. Самые маленькие апарты 34 метра. Уверен ширина комнаты не превышает 3 метров. В своё время продал похожую в смарт плаза Оболонь, когда на просмотре зашёл внутрь этого "вагона" шириной 2.8 понял,что нужно продавать.
Стоимость от 70 до 85кгрн метр. Сумели максимально использовать 36 соток.
fler написав:Сьогодні за сніданком замислилася: чи не продати акції, щоб придбати зараз щось на КРЖН, поки все не вигрібли?(((
Десяток місцевих письменників, чий капітал навічно закопаний у квадратні метри столиці, скажуть вам, що акції треба купувати саме тоді, коли на вулицях ллється кров. З сектантами взагалі складно, але ви тримайтесь.