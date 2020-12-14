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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11175111761117711178>
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:52

beee
ехал как-то в 2019 по Северной Македонии со стороны Греции в сторону Охридского озера между городами Кичево и Охридом.
там вдоль ущелья пробивали новое шоссе, которое по всей длине состояло из тоннелей, мостов и выемок. на деньги Евросоюза, скорее всего. 2 полосы в каждую сторону.
сколько там стоили работы — не представляю.
Население городов примерно 20-50 тысяч человек. После этого Чоп-Ровно в виде несчастных двух полос смотрелись стыдно.
Европа бл-то, дорога) в Полтавской всегда дороги более менее были, а вот Кировоградская это жесть, Черкасская так себе. прямо по асфальту границу видно.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Был на Оболони, вышел из дрима со стороны Минской и упёрся в строительный забор.

ЖК Стандарт Уан Оболонь. Либо я давно не был на Оболони, либо этот забор с новым башенным краном приехал осчастливить окружающих не так давно
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-standard ... 0%B2%D0%B0
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:40

  hume написав:Был на Оболони, вышел из дрима со стороны Минской и упёрся в строительный забор.

ЖК Стандарт Уан Оболонь. Либо я давно не был на Оболони, либо этот забор с новым башенным краном приехал осчастливить окружающих не так давно
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-standard ... 0%B2%D0%B0


Рік тому знесли двоповерховий будинок, буде 25-ть поверхів доходного будинку під аренду. Забудовник малює гарну картину навіть з паркувальним майданчиком.
Привіт відбитому меру, Київ нищать.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:10

Сьогодні за сніданком замислилася: чи не продати акції, щоб придбати зараз щось на КРЖН, поки все не вигрібли? Барабашку спитаю :mrgreen:
Насправді зовсім не смішно підірватись з ліжка в 5-тій ранку від звуків прольоту ракет та ППО. І на доданок побачити у вікно як падають палаючі уламки збитої ракети, а трохи згодом зарєво вже в іншому місці, але все в тому ж Шевченківському районі..(((
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Место расположено напротив выхода из Дрима. Из-за парковки вдоль дрима и пешеходного перехода на этом месте создаётся плотный трафик, нагромождение мафов, уличная торговля и хаос с парковкой на тротуарах. Даже не представляю какой ад будет твориться если туда ещё вставить дом на 410 комнат (апартаментов). 16 этажей - 409 комнатоквартир. Самые маленькие апарты 34 метра. Уверен ширина комнаты не превышает 3 метров. В своё время продал похожую в смарт плаза Оболонь, когда на просмотре зашёл внутрь этого "вагона" шириной 2.8 понял,что нужно продавать.

Стоимость от 70 до 85кгрн метр. Сумели максимально использовать 36 соток. :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:ашёл внутрь этого "вагона" шириной 2.8 понял,что нужно продавать.

Стоимость от 70 до 85кгрн метр. Сумели максимально использовать 36 с


цікаво, як будуть доїти власників апартаментів керуюча компанія, яка знає скільки людина заробляє в їхнему будинку. :mrgreen:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:21

  Slon_Nosov написав:
  hume написав:ашёл внутрь этого "вагона" шириной 2.8 понял,что нужно продавать.

Стоимость от 70 до 85кгрн метр. Сумели максимально использовать 36 с


цікаво, як будуть доїти власників апартаментів керуюча компанія, яка знає скільки людина заробляє в їхнему будинку. :mrgreen:

А они строят чисто макро-отель под сдачу, а не жилой дом? По цене от двушки за метр котлована(сдача то когда?) посмотрим как быстро "разметут" прелесть.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:40

  fler написав:Сьогодні за сніданком замислилася: чи не продати акції, щоб придбати зараз щось на КРЖН, поки все не вигрібли?(((

Десяток місцевих письменників, чий капітал навічно закопаний у квадратні метри столиці, скажуть вам, що акції треба купувати саме тоді, коли на вулицях ллється кров.
З сектантами взагалі складно, але ви тримайтесь.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:41

  барабашов написав:
  Slon_Nosov написав:
  hume написав:ашёл внутрь этого "вагона" шириной 2.8 понял,что нужно продавать.

Стоимость от 70 до 85кгрн метр. Сумели максимально использовать 36 с


цікаво, як будуть доїти власників апартаментів керуюча компанія, яка знає скільки людина заробляє в їхнему будинку. :mrgreen:

А они строят чисто макро-отель под сдачу, а не жилой дом? По цене от двушки за метр котлована(сдача то когда?) посмотрим как быстро "разметут" прелесть.


так, це прибутковий будинок. куча квартир на поверсі, мені дійсно цікаво скільки, маленькі площі під сдачу погодинно, для повій мабуть будують.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:59

  hume написав:В своё время продал похожую в смарт плаза Оболонь, когда на просмотре зашёл внутрь этого "вагона" шириной 2.8 понял,что нужно продавать.

Ви працюєте рієлтором?
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