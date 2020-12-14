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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11175111761117711178
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Slon_Nosov написав:
  барабашов написав:
  Slon_Nosov написав:[quote="5615774:hume"]ашёл внутрь этого "вагона" шириной 2.8 понял,что нужно продавать.

Стоимость от 70 до 85кгрн метр. Сумели максимально использовать 36 с


цікаво, як будуть доїти власників апартаментів керуюча компанія, яка знає скільки людина заробляє в їхнему будинку. :mrgreen:

А они строят чисто макро-отель под сдачу, а не жилой дом? По цене от двушки за метр котлована(сдача то когда?) посмотрим как быстро "разметут" прелесть.


так, це прибутковий будинок. куча квартир на поверсі, мені дійсно цікаво скільки, маленькі площі під сдачу погодинно, для повій мабуть будують.[/quote]Обіцяють з ремонтом. Кухня без техніки і кондиціонер нібито входять.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:13

  unknown guest написав:
  hume написав:В своё время продал похожую в смарт плаза Оболонь, когда на просмотре зашёл внутрь этого "вагона" шириной 2.8 понял,что нужно продавать.

Ви працюєте рієлтором?

франт я тебя узнал
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:51

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:я спостерігаю інший трендовий тренд
смотри какое чудо
https://www.youtube.com/shorts/U2-4mPuil50
посуду можно там же мыть и всё это работает без э/э
надо такое иметь на случай блэкаута

є ще на ультразвуці, а той все одно од резитки
flyman
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  #<1 ... 11175111761117711178
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