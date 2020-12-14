Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Slon_Nosov написав:[quote="5615774:hume"]ашёл внутрь этого "вагона" шириной 2.8 понял,что нужно продавать.
Стоимость от 70 до 85кгрн метр. Сумели максимально использовать 36 с
цікаво, як будуть доїти власників апартаментів керуюча компанія, яка знає скільки людина заробляє в їхнему будинку.
А они строят чисто макро-отель под сдачу, а не жилой дом? По цене от двушки за метр котлована(сдача то когда?) посмотрим как быстро "разметут" прелесть.
так, це прибутковий будинок. куча квартир на поверсі, мені дійсно цікаво скільки, маленькі площі під сдачу погодинно, для повій мабуть будують.[/quote]Обіцяють з ремонтом. Кухня без техніки і кондиціонер нібито входять.