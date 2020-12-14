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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11175111761117711178
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:13

  unknown guest написав:
  hume написав:В своё время продал похожую в смарт плаза Оболонь, когда на просмотре зашёл внутрь этого "вагона" шириной 2.8 понял,что нужно продавать.

Ви працюєте рієлтором?

франт я тебя узнал
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:51

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:я спостерігаю інший трендовий тренд
смотри какое чудо
https://www.youtube.com/shorts/U2-4mPuil50
посуду можно там же мыть и всё это работает без э/э
надо такое иметь на случай блэкаута

є ще на ультразвуці, а той все одно од розетки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это опять я.
С новой супер квартирой с того же бульвара Кольцова.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... Rz3m7.html

От ремонт в стиле прованс меня немного типает, но жене нравится.
Мне не нравится совмещенный санузел и какой то он большой и не уютный.
Что скажете?
Дорого или норм?
В чем минусы?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:40

  Voistov написав:Это опять я.
С новой супер квартирой с того же бульвара Кольцова.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... Rz3m7.html

От ремонт в стиле прованс меня немного типает, но жене нравится.
Мне не нравится совмещенный санузел и какой то он большой и не уютный.
Что скажете?
Дорого или норм?
В чем минусы?

Витяжки там взагалі немає? НЕ розгледів принаймні.
Ота стеля фігурна в стилі початку 00-х - взагалі не ліпиться зі "стилем прованс".
Шафи з пилозбірниками під стелею - це треш. Як і прибацані люстри над самою маківкою.
Санвузол якраз як на мене норм (хоча 2 с/в звісно було б краще).
Не побачив бойлера, і головне - пралки (хоча б місця під пралку, з виводами води і каналізації). :shock:

Квартира імхо більш притомна за попередній варіант. По ціні імхо все одно дорогувато (через локацію, як я казав, і ремонт чисто номінально що є), я б 105-110 куо назвав як максимум за неї.
Faceless
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  #<1 ... 11175111761117711178
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