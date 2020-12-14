франт я тебя узнал
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:13
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:51
є ще на ультразвуці, а той все одно од розетки
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Это опять я.
С новой супер квартирой с того же бульвара Кольцова.
От ремонт в стиле прованс меня немного типает, но жене нравится.
Мне не нравится совмещенный санузел и какой то он большой и не уютный.
Что скажете?
Дорого или норм?
В чем минусы?
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:40
Витяжки там взагалі немає? НЕ розгледів принаймні.
Ота стеля фігурна в стилі початку 00-х - взагалі не ліпиться зі "стилем прованс".
Шафи з пилозбірниками під стелею - це треш. Як і прибацані люстри над самою маківкою.
Санвузол якраз як на мене норм (хоча 2 с/в звісно було б краще).
Не побачив бойлера, і головне - пралки (хоча б місця під пралку, з виводами води і каналізації).
Квартира імхо більш притомна за попередній варіант. По ціні імхо все одно дорогувато (через локацію, як я казав, і ремонт чисто номінально що є), я б 105-110 куо назвав як максимум за неї.
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