франт я тебя узнал
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:13
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:51
є ще на ультразвуці, а той все одно од розетки
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Это опять я.
С новой супер квартирой с того же бульвара Кольцова.
От ремонт в стиле прованс меня немного типает, но жене нравится.
Мне не нравится совмещенный санузел и какой то он большой и не уютный.
Что скажете?
Дорого или норм?
В чем минусы?
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:40
Витяжки там взагалі немає? НЕ розгледів принаймні.
Ота стеля фігурна в стилі початку 00-х - взагалі не ліпиться зі "стилем прованс".
Шафи з пилозбірниками під стелею - це треш. Як і прибацані люстри над самою маківкою.
Санвузол якраз як на мене норм (хоча 2 с/в звісно було б краще).
Не побачив бойлера, і головне - пралки (хоча б місця під пралку, з виводами води і каналізації).
Квартира імхо більш притомна за попередній варіант. По ціні імхо все одно дорогувато (через локацію, як я казав, і ремонт чисто номінально що є), я б 105-110 куо назвав як максимум за неї.
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
И последний рассматриваемый вариант с бульвара Кольцова.
Я знаю планировку от строителей, и вот именно как по мне была то, что мне нужно.
Эта квартира в доме который мне интересен, с выходом на «интересующую» сторону.
Сделали перепланировку. И как по мне сделали хуже. Слишком много плитки на полу. Ущербная калечная кухня, мало того что неудобная, так еще очевидно без вытяжки и скорее всего без посудомоечной машины.
Из плюсов: сделали фактически два полноценных санузла.
Что скажете по этой квартире?
Додано: Сер 30 сер, 2023 22:17
Як на мене, це найкращий варіант з того, що ви тут показували. Найкращий тому, що його легше/дешевше довести до розуму. "Вытяжку" елементарно придбати та встановити над плитою, є спеціальні моделі для таких кухонь.
Найбільше мене засмучує 19-й поверх, бо це не можна змінити.
Додано: Сер 30 сер, 2023 22:40
Візуально складається враження що наповнення квартири та ремонт з найдешевших матеріалів, здається робили спеціально "на продаж" або під оренду. Яка там якість прихованих робіт можна тільки гадати. Дизайн сумний. Ейр би на такий сказав-там все "під перфоратор".
Вибачте, але не полишає питання-напоркуа вам та борщагівка здалася? Ну посидить теща кілька разів з дитиною, але діти ростуть і скоро постануть питання дитсадка, школи, гуртків/розвивайок і т.п. Вони там якої якості? Чи будете через кілька років возити дитину щодня через пів міста або знову шукати іншу вартиру?
Здається ви плануєте життя у дуже вузькому горизонті. Хоча може я і не розумію тонкощів конкретно вашої ситуації.
Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|