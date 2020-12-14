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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11177111781117911180>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:33

  Natt написав:
  drevlyanin написав:Вибачте, але не полишає питання-напоркуа вам та борщагівка здалася? Ну посидить теща кілька разів з дитиною, але діти ростуть і скоро постануть питання дитсадка, школи, гуртків/розвивайок і т.п. Вони там якої якості? Чи будете через кілька років возити дитину щодня через пів міста або знову шукати іншу вартиру?
Здається ви плануєте життя у дуже вузькому горизонті. Хоча може я і не розумію тонкощів конкретно вашої ситуації.

Теща взагалі може сказати: "Та пішли ви, дітки, кому ви дитину народжували?" А квартира на Борщагівці залишиться.

Voistov, купити житло на Борщазі за 120 тис., щоб зекономити на няні? Дивне рішення.


Я объясню вам свою позицию.

Есть фильтры и пожелания.
Фильтр на весь город по типу качеству квартиры и дома:
Интересуют дома или монолит или хотя бы утепленная панель.
Нужно две спальни и кухня витальная на 16+ метров. И в монолите с утеплением.
А это дома от 2000х годов. Дома советской постройки, которые могут претендовать/соревноваться в некоторых параметрах, теплые, светлые, просторные, это сталинки, совмины и тд, все равно рассматривать не хочется. Хоть где они нибудь.
Потому, что лифты, МОП, входная мощность электропитания и тд, обычно не очень. И просто по множеству других причин.

Я сам живу сейчас в доме 2012 года на Урловской 23В, и нравится дом.
Монолит эконом.
ПОХ… я тут живу не одно десятилетие. Не такое уж плохое место, но слишком плотная застройка. Моя однушка на Урловская 23В. Сегодня вечером сходил выгулять ребенка в новый парк около Great, 800-900 метро пешком, по плохо приспособленном для путешествия маршруту. Но хоть что то.
У парка партизанской славы нравящихся новостроев нет.

В районе ул Воскресенской, около парка победы нет школ ВООБЩЕ, и один единственный частный садик!!! Остальные прикреплены к другим старым домам и мест нет … отпадает.

Березняки - новостройки около Тельбина: ничего не вижу в продаже.

Очень нравится русановка, но новый дом там только один, и предлагают двушки за 150 с ремонтом который действительно страшный и безвкусный. Вокруг русановки есть новострои,
Туманяна 15а, плохой дом, втулили на пятачке с огромным количеством квартир,
Сверстюка 52в, вроде бы и неплохое расположение, но на самом деле на отшибе, до метро идти окольными путями, а маршрутки я не представляю как, не может их там быть.
ЖК Севен не интересует, плотность хуже Позняков.

ЖК София Киевская на Бергу днепра, спасибо слышал, не хочу даже если бы и цены не были таким конскими.

Сам центр мне кажется непригодным для жизни, это хуже Позняков.
Вся Троещина отпадает. Это район с проблемами выбраться, и это самая большая проблема. Говорят, что атмосфера и контингент тот еще. Я точно знаю, что там и как. Мне как взрослому мужчине, это не то, чтобы какая то проблема. Но жена не хочет. После того как волей случая прогулялись по району, жена сказала, что ей кажется, что Борщаговка это сборище рафинированных интеллигентов по сравнению с этим местом.

Оболонь которая под мои пожелания, стоит свыше 200к.

Район на улице Физкультуры и Видпочинку хорош, но ничего нет.

А вот бульвар Кольцова, очень скудная территория придомовая, но сам район зеленый потому, что старая застройка, не говоря уже о трех парках в пределах пешей доступности (для меня это очень важно, вот просто критично). Куча садиков и школ.

Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???

И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова

P.S.
И не с экономить, а может даже и наоборот.
Занять тещу, и которой нет твердой работы и платить ей деньги.
В общем это личное. Рядом с тещей - хорошо.

P.P.S обсуждение (очень подробное, и цикличное) некоторых локаций вызывает недоумение. Всякие там варшавские. Для клуба спекуляй это животрепещущая тема. Но я как потребитель с деньгами, готов потягаться чтобы разорвать в клочья все эти комфорттауны и файнатауны
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 31 сер, 2023 01:13, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Proofy написав:
  beee написав:Кстати заметили, как наши военные настроили ПВО Киева? При таком положении дел кацапы уже и не видят смысла в пустой трате ракет.


  fler написав:Насправді зовсім не смішно підірватись з ліжка в 5-тій ранку від звуків прольоту ракет та ППО. І на доданок побачити у вікно як падають палаючі уламки збитої ракети

Сглазили. Пустая трата ракет, но смысл видят. Сейчас даже тот же Харьков спокойнее.
Пздц. Это ж нужно было ляпнуть именно перед обстрелом.
Каюсь
beee
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:54

  Voistov написав:Вся Троещина отпадает. Это район с проблемами выбраться, и это самая большая проблема. Говорят, что атмосфера и контингент тот еще. Я точно знаю, что там и как. Мне как взрослому мужчине, это не то, чтобы какая то проблема. Но жена не хочет. После того как волей случая прогулялись по району, жена сказала, что ей кажется, что Борщаговка это сборище рафинированных интеллигентов по сравнению с этим местом.

Ну такие себе интеллигенты. Я родом с Борщаговки. Поэтому в том числе предпочитаю Ирпень. Да, сейчас там получше, чем в бытность мою юной барышней, как минимум парки хоть немного облагородили, и часть публики померла от наркоты и алкоголя, не успев наплодить такого же потомства.
Ну а что касается денег, то теще можно просто так помогать)
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

повертаючись до теми інвесторів в КРЖН. тепер можу підтвердити, хлопці сурьезні ) всі підозри в зворотньому було розвіяно

тому росту - бути )
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 07:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:Из материальных капитальных вложений - только недвига.


Закордонна. Ну якщо допомогу спускати тільки на присмоктавшихся до фін.потоків, а не на інвестиції в озброєння і виробництво, то тільки закордонна.
Непуганих все менше.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:39

  adeges написав:Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.

И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция

Так і є - бачив в відділі продажу варшавського билися лондонці з парижанами - ґвалт був на півкиєва)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  adeges написав:Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.

И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция

Так і є - бачив в відділі продажу варшавського билися лондонці з парижанами - ґвалт був на півкиєва)
Шутки шутками, а иностранцев вижу больше и больше
beee
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:25

  beee написав:
cherchiltank написав:
  adeges написав:Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.

И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция

Так і є - бачив в відділі продажу варшавського билися лондонці з парижанами - ґвалт був на півкиєва)
Шутки шутками, а иностранцев вижу больше и больше

Под них освобождают место )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fler написав:
  Voistov написав:И последний рассматриваемый вариант с бульвара Кольцова.
https://rieltor.ua/flats-sale/view/1098 ... =616683739

Я знаю планировку от строителей, и вот именно как по мне была то, что мне нужно.
Эта квартира в доме который мне интересен, с выходом на «интересующую» сторону.
Сделали перепланировку. И как по мне сделали хуже. Слишком много плитки на полу. Ущербная калечная кухня, мало того что неудобная, так еще очевидно без вытяжки и скорее всего без посудомоечной машины.
Из плюсов: сделали фактически два полноценных санузла.

Что скажете по этой квартире?

Як на мене, це найкращий варіант з того, що ви тут показували. Найкращий тому, що його легше/дешевше довести до розуму. "Вытяжку" елементарно придбати та встановити над плитою, є спеціальні моделі для таких кухонь.
Найбільше мене засмучує 19-й поверх, бо це не можна змінити.
Погоджуся, мабуть, краще за попередні, хоча знову ті дурні багаторівневі стелі.
А що поганого в 19 поверсі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:36

  Faceless написав:А що поганого в 19 поверсі?

Блэкауты )))
stm
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