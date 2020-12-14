Додано: Сер 30 сер, 2023 23:33

Natt написав: drevlyanin написав: Вибачте, але не полишає питання-напоркуа вам та борщагівка здалася? Ну посидить теща кілька разів з дитиною, але діти ростуть і скоро постануть питання дитсадка, школи, гуртків/розвивайок і т.п. Вони там якої якості? Чи будете через кілька років возити дитину щодня через пів міста або знову шукати іншу вартиру?

Здається ви плануєте життя у дуже вузькому горизонті. Хоча може я і не розумію тонкощів конкретно вашої ситуації. Вибачте, але не полишає питання-напоркуа вам та борщагівка здалася? Ну посидить теща кілька разів з дитиною, але діти ростуть і скоро постануть питання дитсадка, школи, гуртків/розвивайок і т.п. Вони там якої якості? Чи будете через кілька років возити дитину щодня через пів міста або знову шукати іншу вартиру?Здається ви плануєте життя у дуже вузькому горизонті. Хоча може я і не розумію тонкощів конкретно вашої ситуації.

Теща взагалі може сказати: "Та пішли ви, дітки, кому ви дитину народжували?" А квартира на Борщагівці залишиться.



Voistov, купити житло на Борщазі за 120 тис., щоб зекономити на няні? Дивне рішення. Теща взагалі може сказати: "Та пішли ви, дітки, кому ви дитину народжували?" А квартира на Борщагівці залишиться., купити житло на Борщазі за 120 тис., щоб зекономити на няні? Дивне рішення.

Я объясню вам свою позицию.Есть фильтры и пожелания.Фильтр на весь город по типу качеству квартиры и дома:Интересуют дома или монолит или хотя бы утепленная панель.Нужно две спальни и кухня витальная на 16+ метров. И в монолите с утеплением.А это дома от 2000х годов. Дома советской постройки, которые могут претендовать/соревноваться в некоторых параметрах, теплые, светлые, просторные, это сталинки, совмины и тд, все равно рассматривать не хочется. Хоть где они нибудь.Потому, что лифты, МОП, входная мощность электропитания и тд, обычно не очень. И просто по множеству других причин.Я сам живу сейчас в доме 2012 года на Урловской 23В, и нравится дом.Монолит эконом.ПОХ… я тут живу не одно десятилетие. Не такое уж плохое место, но слишком плотная застройка. Моя однушка на Урловская 23В. Сегодня вечером сходил выгулять ребенка в новый парк около Great, 800-900 метро пешком, по плохо приспособленном для путешествия маршруту. Но хоть что то.У парка партизанской славы нравящихся новостроев нет.В районе ул Воскресенской, около парка победы нет школ ВООБЩЕ, и один единственный частный садик!!! Остальные прикреплены к другим старым домам и мест нет … отпадает.Березняки - новостройки около Тельбина: ничего не вижу в продаже.Очень нравится русановка, но новый дом там только один, и предлагают двушки за 150 с ремонтом который действительно страшный и безвкусный. Вокруг русановки есть новострои,Туманяна 15а, плохой дом, втулили на пятачке с огромным количеством квартир,Сверстюка 52в, вроде бы и неплохое расположение, но на самом деле на отшибе, до метро идти окольными путями, а маршрутки я не представляю как, не может их там быть.ЖК Севен не интересует, плотность хуже Позняков.ЖК София Киевская на Бергу днепра, спасибо слышал, не хочу даже если бы и цены не были таким конскими.Сам центр мне кажется непригодным для жизни, это хуже Позняков.Вся Троещина отпадает. Это район с проблемами выбраться, и это самая большая проблема. Говорят, что атмосфера и контингент тот еще. Я точно знаю, что там и как. Мне как взрослому мужчине, это не то, чтобы какая то проблема. Но жена не хочет. После того как волей случая прогулялись по району, жена сказала, что ей кажется, что Борщаговка это сборище рафинированных интеллигентов по сравнению с этим местом.Оболонь которая под мои пожелания, стоит свыше 200к.Район на улице Физкультуры и Видпочинку хорош, но ничего нет.А вот бульвар Кольцова, очень скудная территория придомовая, но сам район зеленый потому, что старая застройка, не говоря уже о трех парках в пределах пешей доступности (для меня это очень важно, вот просто критично). Куча садиков и школ.Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара КольцоваP.S.И не с экономить, а может даже и наоборот.Занять тещу, и которой нет твердой работы и платить ей деньги.В общем это личное. Рядом с тещей - хорошо.P.P.S обсуждение (очень подробное, и цикличное) некоторых локаций вызывает недоумение. Всякие там варшавские. Для клуба спекуляй это животрепещущая тема. Но я как потребитель с деньгами, готов потягаться чтобы разорвать в клочья все эти комфорттауны и файнатауны