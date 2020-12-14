Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:Вибачте, але не полишає питання-напоркуа вам та борщагівка здалася? Ну посидить теща кілька разів з дитиною, але діти ростуть і скоро постануть питання дитсадка, школи, гуртків/розвивайок і т.п. Вони там якої якості? Чи будете через кілька років возити дитину щодня через пів міста або знову шукати іншу вартиру? Здається ви плануєте життя у дуже вузькому горизонті. Хоча може я і не розумію тонкощів конкретно вашої ситуації.
Теща взагалі може сказати: "Та пішли ви, дітки, кому ви дитину народжували?" А квартира на Борщагівці залишиться.
Voistov, купити житло на Борщазі за 120 тис., щоб зекономити на няні? Дивне рішення.
Я объясню вам свою позицию.
Есть фильтры и пожелания. Фильтр на весь город по типу качеству квартиры и дома: Интересуют дома или монолит или хотя бы утепленная панель. Нужно две спальни и кухня витальная на 16+ метров. И в монолите с утеплением. А это дома от 2000х годов. Дома советской постройки, которые могут претендовать/соревноваться в некоторых параметрах, теплые, светлые, просторные, это сталинки, совмины и тд, все равно рассматривать не хочется. Хоть где они нибудь. Потому, что лифты, МОП, входная мощность электропитания и тд, обычно не очень. И просто по множеству других причин.
Я сам живу сейчас в доме 2012 года на Урловской 23В, и нравится дом. Монолит эконом. ПОХ… я тут живу не одно десятилетие. Не такое уж плохое место, но слишком плотная застройка. Моя однушка на Урловская 23В. Сегодня вечером сходил выгулять ребенка в новый парк около Great, 800-900 метро пешком, по плохо приспособленном для путешествия маршруту. Но хоть что то. У парка партизанской славы нравящихся новостроев нет.
В районе ул Воскресенской, около парка победы нет школ ВООБЩЕ, и один единственный частный садик!!! Остальные прикреплены к другим старым домам и мест нет … отпадает.
Березняки - новостройки около Тельбина: ничего не вижу в продаже.
Очень нравится русановка, но новый дом там только один, и предлагают двушки за 150 с ремонтом который действительно страшный и безвкусный. Вокруг русановки есть новострои, Туманяна 15а, плохой дом, втулили на пятачке с огромным количеством квартир, Сверстюка 52в, вроде бы и неплохое расположение, но на самом деле на отшибе, до метро идти окольными путями, а маршрутки я не представляю как, не может их там быть. ЖК Севен не интересует, плотность хуже Позняков.
ЖК София Киевская на Бергу днепра, спасибо слышал, не хочу даже если бы и цены не были таким конскими.
Сам центр мне кажется непригодным для жизни, это хуже Позняков. Вся Троещина отпадает. Это район с проблемами выбраться, и это самая большая проблема. Говорят, что атмосфера и контингент тот еще. Я точно знаю, что там и как. Мне как взрослому мужчине, это не то, чтобы какая то проблема. Но жена не хочет. После того как волей случая прогулялись по району, жена сказала, что ей кажется, что Борщаговка это сборище рафинированных интеллигентов по сравнению с этим местом.
Оболонь которая под мои пожелания, стоит свыше 200к.
Район на улице Физкультуры и Видпочинку хорош, но ничего нет.
А вот бульвар Кольцова, очень скудная территория придомовая, но сам район зеленый потому, что старая застройка, не говоря уже о трех парках в пределах пешей доступности (для меня это очень важно, вот просто критично). Куча садиков и школ.
Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???
И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова
P.S. И не с экономить, а может даже и наоборот. Занять тещу, и которой нет твердой работы и платить ей деньги. В общем это личное. Рядом с тещей - хорошо.
P.P.S обсуждение (очень подробное, и цикличное) некоторых локаций вызывает недоумение. Всякие там варшавские. Для клуба спекуляй это животрепещущая тема. Но я как потребитель с деньгами, готов потягаться чтобы разорвать в клочья все эти комфорттауны и файнатауны
Чесно кажучи, дивує, що дома на лівобережці у вашому рейтингу програли борщагівці... Що Сверстюка 52,що Туманяна 15а в непоганій локації, біля каналу, впритул до скверу, до тої ж Русанівки з набережною, нема там ніяких "п'ятачків" і щільність забудови нижче за ПОХ. Ще є та ж Галактика, будинок на Соборності (локація імхо гірше), КТ врешті решт. Але у вас виграє Борщага, така ж наркоманська як і Троя в принципі, запаркована, як Позняки, з занедбаними парками (це здається один из них недавно Віталіан постив). Щось напрошується висновок, що вас просто тягне в бік тещі. Але можливо простіше періодично переміщати тещу, чим кидати якір на Борщазі?
adeges написав:Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.
И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция
Так і є - бачив в відділі продажу варшавського билися лондонці з парижанами - ґвалт був на півкиєва)
звичайно річ про інвестиції в проекти, а не квартири. проте щоб робити такі інвестиції, потрібна впевненість, що ринок буде зростати. і така впевненість у іноземців є. знаю про 2 кейси. а враховуючи що я знаю дуже мало, і майже випадково, то звичайно їх повинно бути набагато більше
лето жара, вокруг озера не то гостинки не то общаги. Континент соответствующий. Мусор кругом. Озеро грязное (купались в нем самые пьяные и отчаянные).
На курбаса (из-за скоростного трамвая) разворотов нет, как можно было так строить непродуманно. Рынок Днипро какие-то метастазы из мафов (обойный рынок туда же). Ближайшие трц Лавина и Республика относительно далеко и по пробкам (квадрат я за трц не считаю).
Та часть Борщаговки что за обойным более / менее приличная. Но близко святошинская промзона, фуры с/на кольцевую ездят туда-сюда. Велодорожек нет нигде. Тротуары убитые. Самокатом туда не езжу.
На обойном вечная пробка утром в сторону Жулян, вечером в сторону Академа. Развороты на Кольцевой отдельный трэш, сначала тормозишь в крайнем левом перед разворотом, а сзади тебя несутся под 100 те кто не понял что тебе на разворот, потом самому надо со старта влиться в обратный поток который несётся под 100.
красивая территория у жк Відпочинок. С Ирпеня на Борщаговку я бы не переехал даже в лучшие жил.условия. На Оболонь бы переехал но только в равные жил.условия. И строго ближе к набережной. Р-он Героев Днепра такой же трэшак как и борщага. А Минский наверное ещё хуже.
Faceless написав: Чесно кажучи, дивує, що дома на лівобережці у вашому рейтингу програли борщагівці... Що Сверстюка 52,що Туманяна 15а в непоганій локації, біля каналу, впритул до скверу, до тої ж Русанівки з набережною, нема там ніяких "п'ятачків" і щільність забудови нижче за ПОХ. Ще є та ж Галактика, будинок на Соборності (локація імхо гірше), КТ врешті решт. Але у вас виграє Борщага, така ж наркоманська як і Троя в принципі, запаркована, як Позняки, з занедбаними парками (це здається один из них недавно Віталіан постив). Щось напрошується висновок, що вас просто тягне в бік тещі. Але можливо простіше періодично переміщати тещу, чим кидати якір на Борщазі?
Вы ходили рядом с этими домами? Они действительно на берегу русановского канала. Но дом на Туманяна весь окружен весь какими та заборами холмами, какими то промзданиями. Кто там не был сам, хорошее представление даст https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B3%D ... 1%96%D1%82
А квартиры которые светлые солнечные и на канал, двушки уже за 140 тыс и далее, что в доме на Туманяна, что Сверстюка.
ЖК галактика если опять же окна в окна, на ПОХ хуже только те дома которые прямо на урловской вдоль дороги, после Ахматовой до сортировочной. И цены о том же. 140-150
Если взять комфорт таун, там тоже надо побывать, это тот же пох, только высотность размазали в плотность «низовую». Двушек метража хотябы 65м, не говоря о 80, вообще просто какая то исключительная редкость. Если не брать мансардные квартиры, не с окнами в окна, хоть с каким то солнцем в окна… то все грустно. За 125 тыс там предлагают в основном такое https://flatfy.ua/uk/search/building/ho ... =relevance
Во первых, там я тоже был (на Кольцова), конечно парки могли бы быть и поухоженнее, но они хотябы есть.
Faceless написав: Чесно кажучи, дивує, що дома на лівобережці у вашому рейтингу програли борщагівці... Що Сверстюка 52,що Туманяна 15а в непоганій локації, біля каналу, впритул до скверу, до тої ж Русанівки з набережною, нема там ніяких "п'ятачків" і щільність забудови нижче за ПОХ. Ще є та ж Галактика, будинок на Соборності (локація імхо гірше), КТ врешті решт. Але у вас виграє Борщага, така ж наркоманська як і Троя в принципі, запаркована, як Позняки, з занедбаними парками (це здається один из них недавно Віталіан постив). Щось напрошується висновок, що вас просто тягне в бік тещі. Але можливо простіше періодично переміщати тещу, чим кидати якір на Борщазі?
Вы ходили рядом с этими домами? Они действительно на берегу русановского канала. Но дом на Туманяна весь окружен весь какими та заборами холмами, какими то промзданиями. Кто там не был сам, хорошее представление даст https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B3%D ... 1%96%D1%82
А квартиры которые светлые солнечные и на канал, двушки уже за 140 тыс и далее, что в доме на Туманяна, что Сверстюка.
ЖК галактика если опять же окна в окна, на ПОХ хуже только те дома которые прямо на урловской вдоль дороги, после Ахматовой до сортировочной. И цены о том же. 140-150
Если взять комфорт таун, там тоже надо побывать, это тот же пох, только высотность размазали в плотность «низовую». Двушек метража хотябы 65м, не говоря о 80, вообще просто какая то исключительная редкость. Если не брать мансардные квартиры, не с окнами в окна, хоть с каким то солнцем в окна… то все грустно. За 125 тыс там предлагают в основном такое https://flatfy.ua/uk/search/building/ho ... =relevance
Во первых, там я тоже был (на Кольцова), конечно парки могли бы быть и поухоженнее, но они хотябы есть.
Звісно ходив, у вас склалося некоректне враження. Від Туманяна 15а є вихід як до каналу через сквер Бикова, до Сверстюка як через мимо 52,так і через Галактику, так і до Туманяна через Дзиги Вертова. Територія за шлагбаумом. Ділянки промзони там дещо псують вид але загалом не сильно заважають, одну вже продали, хочуть будувати якусь офісну будівлю. А відео застаріле. В Галактиці є не вікна в вікна, треба дивитися квартири, що не у двір. Зате придомова буде на порядок краще ніж на Борщазі. Ще можна глянути на Микільську слобідку, дома на Шептицького, навіть Каховський - і те все буде краще по локації за оті будинки на Борщагівці.
Промку навкруги Галактики потихесеньку чекрижать. Щось знесли під нову чергу русанів резіденс, ремонтують будівлю АТП кіностудії між Галактикою та Лазурним. Контингент нормальок і в галактиці і Туманяна 15 і Сверстюка 52 - взялися за озеленення. Відстань між будинками нормальна. А мене не видова квартира в центрі галактики, але все ж таки видно церкву Миколи-Чудотворця, жк Ільінський,Сонячну Ріверу, Freedom, Братиславу, нову чергу Озер, Автографи, канал, КТ та ПОхи