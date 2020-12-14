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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11178111791118011181
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Промку навкруги Галактики потихесеньку чекрижать. Щось знесли під нову чергу русанів резіденс, ремонтують будівлю АТП кіностудії між Галактикою та Лазурним.
Контингент нормальок і в галактиці і Туманяна 15 і Сверстюка 52 - взялися за озеленення.
Відстань між будинками нормальна. А мене не видова квартира в центрі галактики, але все ж таки видно церкву Миколи-Чудотворця, жк Ільінський,Сонячну Ріверу, Freedom, Братиславу, нову чергу Озер, Автографи, канал, КТ та ПОхи
Виявляється, в Русанів Резиденс є паркінг. Але проектувальники геть очманіли від жадібності, ширина місць така, що або воно для смартів, або виходити з машини треба через багажник. І продають за 35куо.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:45

Faceless

Да з РР все стало остаточно зрозуміло, коли 6 поверховий блок пішов не на комерцію, а на житло. А там можно було б забахати відмінний джим, ресторани та коворкінг ((
fox767676
 
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