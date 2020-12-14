Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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fox767676 написав:Промку навкруги Галактики потихесеньку чекрижать. Щось знесли під нову чергу русанів резіденс, ремонтують будівлю АТП кіностудії між Галактикою та Лазурним. Контингент нормальок і в галактиці і Туманяна 15 і Сверстюка 52 - взялися за озеленення. Відстань між будинками нормальна. А мене не видова квартира в центрі галактики, але все ж таки видно церкву Миколи-Чудотворця, жк Ільінський,Сонячну Ріверу, Freedom, Братиславу, нову чергу Озер, Автографи, канал, КТ та ПОхи
Виявляється, в Русанів Резиденс є паркінг. Але проектувальники геть очманіли від жадібності, ширина місць така, що або воно для смартів, або виходити з машини треба через багажник. І продають за 35куо.
Faceless написав: Чесно кажучи, дивує, що дома на лівобережці у вашому рейтингу програли борщагівці... Що Сверстюка 52,що Туманяна 15а в непоганій локації, біля каналу, впритул до скверу, до тої ж Русанівки з набережною, нема там ніяких "п'ятачків" і щільність забудови нижче за ПОХ. Ще є та ж Галактика, будинок на Соборності (локація імхо гірше), КТ врешті решт. Але у вас виграє Борщага, така ж наркоманська як і Троя в принципі, запаркована, як Позняки, з занедбаними парками (це здається один из них недавно Віталіан постив). Щось напрошується висновок, що вас просто тягне в бік тещі. Але можливо простіше періодично переміщати тещу, чим кидати якір на Борщазі?
Вы ходили рядом с этими домами? Они действительно на берегу русановского канала. Но дом на Туманяна весь окружен весь какими та заборами холмами, какими то промзданиями. Кто там не был сам, хорошее представление даст https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B3%D ... 1%96%D1%82
А квартиры которые светлые солнечные и на канал, двушки уже за 140 тыс и далее, что в доме на Туманяна, что Сверстюка.
ЖК галактика если опять же окна в окна, на ПОХ хуже только те дома которые прямо на урловской вдоль дороги, после Ахматовой до сортировочной. И цены о том же. 140-150
Если взять комфорт таун, там тоже надо побывать, это тот же пох, только высотность размазали в плотность «низовую». Двушек метража хотябы 65м, не говоря о 80, вообще просто какая то исключительная редкость. Если не брать мансардные квартиры, не с окнами в окна, хоть с каким то солнцем в окна… то все грустно. За 125 тыс там предлагают в основном такое https://flatfy.ua/uk/search/building/ho ... =relevance
Во первых, там я тоже был (на Кольцова), конечно парки могли бы быть и поухоженнее, но они хотябы есть.
Звісно ходив, у вас склалося некоректне враження. Від Туманяна 15а є вихід як до каналу через сквер Бикова, до Сверстюка як через мимо 52,так і через Галактику, так і до Туманяна через Дзиги Вертова. Територія за шлагбаумом. Ділянки промзони там дещо псують вид але загалом не сильно заважають, одну вже продали, хочуть будувати якусь офісну будівлю. А відео застаріле. В Галактиці є не вікна в вікна, треба дивитися квартири, що не у двір. Зате придомова буде на порядок краще ніж на Борщазі. Ще можна глянути на Микільську слобідку, дома на Шептицького, навіть Каховський - і те все буде краще по локації за оті будинки на Борщагівці.
Не есть проблема посетить местность еще раз, оценить. Если как посещу то сделаю отчет. Но даже если смотреть эти дома, то самое дешевое с ремонтом в ЖК галактика это 138тыс. Очевидно делался ремонт на продажу. И окна в окна. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2k-n ... SKeu8.html
« Ще можна глянути на Микільську слобідку, дома на Шептицького, навіть Каховський - і те все буде краще по локації за оті будинки на Борщагівці.» то же самое по деньгам. Да чим плоха локация я так и не понял, кроме того, что заявляется, что контингент плохой . https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BF%D ... 1%96%D1%82
Світовий банк надасть (https://babel.ua/news/97989-svitoviy-ba ... ont-zhitla) Україні $232 мільйони допомоги на екстрені ремонти житла, пошкодженого через війну. На допомогу зможуть розраховувати понад 100 тисяч родин. Програма стосується житла, яке не потребує капітального ремонту.