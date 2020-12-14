Додано: Чет 31 сер, 2023 19:21

Voistov написав: Я объясню вам свою позицию.





Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???



И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова



Я объясню вам свою позицию.Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова

Бачу ви таки провели чималу роботу з пошуку варіантів. Те що так мало двокімнатних квартир за 120 для мене дивно але я з початку війни і не слідкував за вторинкою.На мою думку за такої ситуації мають право на життя ще два сценарії:1) Вибрати кілька десятків варіантів симпатичних квартир з прайсом 130-160 і спробувати "продавити" продавців до своєї планки. Цілком може бути: що комусь гроші потрібні "вже вчора" і він морально готовий поступитися ціною, Реус же знайшов свою квартиру за мінус 45 відсотків від початкового прайсу. Тільки заведіть для таких перемовин тимчасову сім-карту, а то потім ріелтори ще рік вам будуть дзвонити. Можна також шукати на профільних форумах типу Доміка, через Фейсбук, у чатах ЖК та ін.2) Вибрати щось готове але наразі трохи дорожче у розсрочку/кредит на нормальних умовах. Зараз от рекламують іпотеку під 7 відсотків у гривні-фактично нижче інфляції, цілком прийнятний варіант.Але за 120 те ІМХО закрайсвіття-мене б жаба задушила. Хоча може то мої "таргани", гроші ваші і вам вирішувати.