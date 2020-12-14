Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Промку навкруги Галактики потихесеньку чекрижать. Щось знесли під нову чергу русанів резіденс, ремонтують будівлю АТП кіностудії між Галактикою та Лазурним. Контингент нормальок і в галактиці і Туманяна 15 і Сверстюка 52 - взялися за озеленення. Відстань між будинками нормальна. А мене не видова квартира в центрі галактики, але все ж таки видно церкву Миколи-Чудотворця, жк Ільінський,Сонячну Ріверу, Freedom, Братиславу, нову чергу Озер, Автографи, канал, КТ та ПОхи
Виявляється, в Русанів Резиденс є паркінг. Але проектувальники геть очманіли від жадібності, ширина місць така, що або воно для смартів, або виходити з машини треба через багажник. І продають за 35куо.
Faceless написав: Чесно кажучи, дивує, що дома на лівобережці у вашому рейтингу програли борщагівці... Що Сверстюка 52,що Туманяна 15а в непоганій локації, біля каналу, впритул до скверу, до тої ж Русанівки з набережною, нема там ніяких "п'ятачків" і щільність забудови нижче за ПОХ. Ще є та ж Галактика, будинок на Соборності (локація імхо гірше), КТ врешті решт. Але у вас виграє Борщага, така ж наркоманська як і Троя в принципі, запаркована, як Позняки, з занедбаними парками (це здається один из них недавно Віталіан постив). Щось напрошується висновок, що вас просто тягне в бік тещі. Але можливо простіше періодично переміщати тещу, чим кидати якір на Борщазі?
Вы ходили рядом с этими домами? Они действительно на берегу русановского канала. Но дом на Туманяна весь окружен весь какими та заборами холмами, какими то промзданиями. Кто там не был сам, хорошее представление даст https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B3%D ... 1%96%D1%82
А квартиры которые светлые солнечные и на канал, двушки уже за 140 тыс и далее, что в доме на Туманяна, что Сверстюка.
ЖК галактика если опять же окна в окна, на ПОХ хуже только те дома которые прямо на урловской вдоль дороги, после Ахматовой до сортировочной. И цены о том же. 140-150
Если взять комфорт таун, там тоже надо побывать, это тот же пох, только высотность размазали в плотность «низовую». Двушек метража хотябы 65м, не говоря о 80, вообще просто какая то исключительная редкость. Если не брать мансардные квартиры, не с окнами в окна, хоть с каким то солнцем в окна… то все грустно. За 125 тыс там предлагают в основном такое https://flatfy.ua/uk/search/building/ho ... =relevance
Во первых, там я тоже был (на Кольцова), конечно парки могли бы быть и поухоженнее, но они хотябы есть.
Звісно ходив, у вас склалося некоректне враження. Від Туманяна 15а є вихід як до каналу через сквер Бикова, до Сверстюка як через мимо 52,так і через Галактику, так і до Туманяна через Дзиги Вертова. Територія за шлагбаумом. Ділянки промзони там дещо псують вид але загалом не сильно заважають, одну вже продали, хочуть будувати якусь офісну будівлю. А відео застаріле. В Галактиці є не вікна в вікна, треба дивитися квартири, що не у двір. Зате придомова буде на порядок краще ніж на Борщазі. Ще можна глянути на Микільську слобідку, дома на Шептицького, навіть Каховський - і те все буде краще по локації за оті будинки на Борщагівці.
Не есть проблема посетить местность еще раз, оценить. Если как посещу то сделаю отчет. Но даже если смотреть эти дома, то самое дешевое с ремонтом в ЖК галактика это 138тыс. Очевидно делался ремонт на продажу. И окна в окна. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2k-n ... SKeu8.html
« Ще можна глянути на Микільську слобідку, дома на Шептицького, навіть Каховський - і те все буде краще по локації за оті будинки на Борщагівці.» то же самое по деньгам. Да чим плоха локация я так и не понял, кроме того, что заявляется, что контингент плохой . https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BF%D ... 1%96%D1%82
Світовий банк надасть (https://babel.ua/news/97989-svitoviy-ba ... ont-zhitla) Україні $232 мільйони допомоги на екстрені ремонти житла, пошкодженого через війну. На допомогу зможуть розраховувати понад 100 тисяч родин. Програма стосується житла, яке не потребує капітального ремонту.
Voistov написав:« Ще можна глянути на Микільську слобідку, дома на Шептицького, навіть Каховський - і те все буде краще по локації за оті будинки на Борщагівці.» то же самое по деньгам. Да чим плоха локация я так и не понял, кроме того, что заявляется, что контингент плохой . https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BF%D ... 1%96%D1%82
А так все зелено и просторно
Контингент - реально важлива штука, вашій дружині там з дитиною гуляти і ходити вечорами. ГТ - якщо покладатися на швидкісний трамвай, то й на Трої є швидкісний трамвай, але вас же Троя не збуджує:). А так - добиратися, наприклад, в центр, з Борщаги буде не легше й не швидше, ніж з Трої. Бульвар прямо під вікнами теж не додає бонусів. Як я бачу то там придомової як такої немає взагалі, дитячого майданчика теж. Подивіться наперед, де можна безпечно поставити автівку (чи є паркінги, гаражі неподалік і наскільки реально там знайти місце).
Voistov написав:Но даже если смотреть эти дома, то самое дешевое с ремонтом в ЖК галактика это 138тыс. Очевидно делался ремонт на продажу. И окна в окна.
Так, в Галактиці з цінами хз що робиться, вони знов на рівні 2021. Але у вашому бюджеті Каховський, будинки на Шептицького Також можете глянути Туманяна 1 і Туманяна 3
Человек хочет на Борщаговку вернуться в 90-е. Не трогайте его хрустальную мечту. Он здесь ищет моральной поддержки, совета, т.е.еще такого же уникала. Если вам нравится борщага, то никого не слушайте, покупайте. Советуют и с точки зрения инвестиции, объяснили локацию, ремонт, эти ЖК будут только падать в цене. Нет здесь никакой логики. Есть тёща, есть какая-то влюбленность в трамвай. Это субъективные вещи
Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???
И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова
Бачу ви таки провели чималу роботу з пошуку варіантів. Те що так мало двокімнатних квартир за 120 для мене дивно але я з початку війни і не слідкував за вторинкою. На мою думку за такої ситуації мають право на життя ще два сценарії: 1) Вибрати кілька десятків варіантів симпатичних квартир з прайсом 130-160 і спробувати "продавити" продавців до своєї планки. Цілком може бути: що комусь гроші потрібні "вже вчора" і він морально готовий поступитися ціною, Реус же знайшов свою квартиру за мінус 45 відсотків від початкового прайсу. Тільки заведіть для таких перемовин тимчасову сім-карту, а то потім ріелтори ще рік вам будуть дзвонити. Можна також шукати на профільних форумах типу Доміка, через Фейсбук, у чатах ЖК та ін. 2) Вибрати щось готове але наразі трохи дорожче у розсрочку/кредит на нормальних умовах. Зараз от рекламують іпотеку під 7 відсотків у гривні-фактично нижче інфляції, цілком прийнятний варіант. Але за 120 те ІМХО закрайсвіття-мене б жаба задушила. Хоча може то мої "таргани", гроші ваші і вам вирішувати.
Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???
И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова
Бачу ви таки провели чималу роботу з пошуку варіантів. Те що так мало двокімнатних квартир за 120 для мене дивно але я з початку війни і не слідкував за вторинкою. На мою думку за такої ситуації мають право на життя ще два сценарії: 1) Вибрати кілька десятків варіантів симпатичних квартир з прайсом 130-160 і спробувати "продавити" продавців до своєї планки. Цілком може бути: що комусь гроші потрібні "вже вчора" і він морально готовий поступитися ціною, Реус же знайшов свою квартиру за мінус 45 відсотків від початкового прайсу. Тільки заведіть для таких перемовин тимчасову сім-карту, а то потім ріелтори ще рік вам будуть дзвонити. Можна також шукати на профільних форумах типу Доміка, через Фейсбук, у чатах ЖК та ін. 2) Вибрати щось готове але наразі трохи дорожче у розсрочку/кредит на нормальних умовах. Зараз от рекламують іпотеку під 7 відсотків у гривні-фактично нижче інфляції, цілком прийнятний варіант. Але за 120 те ІМХО закрайсвіття-мене б жаба задушила. Хоча може то мої "таргани", гроші ваші і вам вирішувати.
Щодо сімки - я б радив в будь якому разі нову завести для цієї справи, в жодному разі не використовувати основний номер
Приезжай к нам на сырец закрытый комплекс большая парковка хорошая планировка двух и трешек у меня лично кухня почти 20 метров два санузла рядом парк дубки есть где погулять ребенку и сырецкий дендропарк жильцы молодежь сплошь айтишники школ много в старой застройке но мы до 4 класса решили сначала выбирать чтоб в добрые руки учителя ребенок попал из недостатков комплекс ещё недостроен к сожалению