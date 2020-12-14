Стало навіть цікаво, що за 120 можна зараз купити в Києві. 30 хвилин пошуку і маємо такі варіанти(на мій смак):
1)Загальновідома Голосуха-119000. Ремонт без претензій але дім і розташування таки нормальні
2)Коперніка (поряд з м. Лук'янівська)-трохи дорожче 125 але торг ніхто не відміняв. В будинку бував особисто і навіть хотів собі купити там квартиру, але моя спеціалізація однокімнатні а там в основному аєродроми були на той час. Місце-вогонь:
Але потрібно дивитися документи-можливо перепланована велика однокімнатна-на жаль вже планувань не пам'ятаю.
3) Ну і раз пішла така гулянка, чом би не розглянути трикімнатні на 100 метрів?! Саперно-Слобідська за 114500. В цьому будинку жив раніше мій знайомий(поки не виїхав за кордон) і дуже його нахвалював, та і мені здалося цілком норм при відвідуванні:
4)Хазяїн хоче здати в аренду Відпочинок за приблизно 600 дол. Подзвоніть та спробуйте вмовити його продати за 200 місячних арендних плат. Як на мене цілком адекватна пропозиція на сьогодняшній час, а не погодиться то теж не біда. Хто не стукає-тому не відчиняють: