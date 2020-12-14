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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11179111801118111182
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 02:31

  Voistov написав:
P.S.
И не с экономить, а может даже и наоборот.
Занять тещу, и которой нет твердой работы и платить ей деньги.
В общем это личное. Рядом с тещей - хорошо.

P.P.S обсуждение (очень подробное, и цикличное) некоторых локаций вызывает недоумение. Всякие там варшавские. Для клуба спекуляй это животрепещущая тема. Но я как потребитель с деньгами, готов потягаться чтобы разорвать в клочья все эти комфорттауны и файнатауны


А що тут тягатися? Вас дискваліфікують ще до початку змагань.
В ФТ за 120 з ремонтом тільки 40 метрів можуть показати. Без ремонту міліпіздрічеські 2к від 140…

Зи. Як не парадоксально але коли хочеш купити то виявляється все не то… не те що на графіках. Чудо чудне.

Не зрозумів що з центром не так в районі парка Шевченка чи Володимирської гірки. Нормальне місце для життя. Точно краще за Борщагівку
Первый
 
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