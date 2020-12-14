Voistov написав:…
P.S.
И не с экономить, а может даже и наоборот.
Занять тещу, и которой нет твердой работы и платить ей деньги.
В общем это личное. Рядом с тещей - хорошо.
P.P.S обсуждение (очень подробное, и цикличное) некоторых локаций вызывает недоумение. Всякие там варшавские. Для клуба спекуляй это животрепещущая тема. Но я как потребитель с деньгами, готов потягаться чтобы разорвать в клочья все эти комфорттауны и файнатауны
А що тут тягатися? Вас дискваліфікують ще до початку змагань.
В ФТ за 120 з ремонтом тільки 40 метрів можуть показати. Без ремонту міліпіздрічеські 2к від 140…
Зи. Як не парадоксально але коли хочеш купити то виявляється все не то… не те що на графіках. Чудо чудне.
Не зрозумів що з центром не так в районі парка Шевченка чи Володимирської гірки. Нормальне місце для життя. Точно краще за Борщагівку