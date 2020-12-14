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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 вер, 2023 02:31
Voistov написав:
…
P.S.
И не с экономить, а может даже и наоборот.
Занять тещу, и которой нет твердой работы и платить ей деньги.
В общем это личное. Рядом с тещей - хорошо.
P.P.S обсуждение (очень подробное, и цикличное) некоторых локаций вызывает недоумение. Всякие там варшавские. Для клуба спекуляй это животрепещущая тема. Но я как потребитель с деньгами, готов потягаться чтобы разорвать в клочья все эти комфорттауны и файнатауны
А що тут тягатися? Вас дискваліфікують ще до початку змагань.
В ФТ за 120 з ремонтом тільки 40 метрів можуть показати. Без ремонту міліпіздрічеські 2к від 140…
Зи. Як не парадоксально але коли хочеш купити то виявляється все не то… не те що на графіках. Чудо чудне.
Не зрозумів що з центром не так в районі парка Шевченка чи Володимирської гірки. Нормальне місце для життя. Точно краще за Борщагівку
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:07
tzeery608 написав:
Приезжай к нам на сырец закрытый комплекс большая парковка хорошая планировка двух и трешек у меня лично кухня почти 20 метров два санузла рядом парк дубки есть где погулять ребенку и сырецкий дендропарк жильцы молодежь сплошь айтишники школ много в старой застройке но мы до 4 класса решили сначала выбирать чтоб в добрые руки учителя ребенок попал из недостатков комплекс ещё недостроен к сожалению
Занятия уже начались, закрывай форум и иди учись. Cперва научился хотя бы писать, узнал о пунктуации и грамматике, хотя бы что-то базовое выучил, а потом уже на форуме регистрировался и что-то озвучивал.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:18
За 90+ куе можно купить 3к Грейт или варшавский. Сделать ремонт за 40 куе экономно. И это будет перспектива роста ближайшее 10 лет. И ремонт будет в тренде. Особенно коммуникации, которые, как показала практика, в готовых квартирах приходится сбивать.
Люди купили готовую квартиру, обратились ко мне за помощью, доделать ремонт. В итоге: в полах и стенах четыре разные системы с коридора тесе, где то в стяжке переход на рехау, рехау в стенах на фадо и всё это чудным образом разведено металлопластиком на потребители. Проводка: скрутки с зауженными сечениями.
Полы: продавец поставил холодильник по центру комнаты, типа хранения. Оказалось под ним яма 2 сантиметра. Потолки подмазаны краской в местах трещин. Переделывали всё
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