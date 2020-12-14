Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Світовий банк надасть (https://babel.ua/news/97989-svitoviy-ba ... ont-zhitla) Україні $232 мільйони допомоги на екстрені ремонти житла, пошкодженого через війну. На допомогу зможуть розраховувати понад 100 тисяч родин. Програма стосується житла, яке не потребує капітального ремонту.
Voistov написав:« Ще можна глянути на Микільську слобідку, дома на Шептицького, навіть Каховський - і те все буде краще по локації за оті будинки на Борщагівці.» то же самое по деньгам. Да чим плоха локация я так и не понял, кроме того, что заявляется, что контингент плохой . https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BF%D ... 1%96%D1%82
А так все зелено и просторно
Контингент - реально важлива штука, вашій дружині там з дитиною гуляти і ходити вечорами. ГТ - якщо покладатися на швидкісний трамвай, то й на Трої є швидкісний трамвай, але вас же Троя не збуджує:). А так - добиратися, наприклад, в центр, з Борщаги буде не легше й не швидше, ніж з Трої. Бульвар прямо під вікнами теж не додає бонусів. Як я бачу то там придомової як такої немає взагалі, дитячого майданчика теж. Подивіться наперед, де можна безпечно поставити автівку (чи є паркінги, гаражі неподалік і наскільки реально там знайти місце).
Voistov написав:Но даже если смотреть эти дома, то самое дешевое с ремонтом в ЖК галактика это 138тыс. Очевидно делался ремонт на продажу. И окна в окна.
Так, в Галактиці з цінами хз що робиться, вони знов на рівні 2021. Але у вашому бюджеті Каховський, будинки на Шептицького Також можете глянути Туманяна 1 і Туманяна 3
Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???
И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова
Бачу ви таки провели чималу роботу з пошуку варіантів. Те що так мало двокімнатних квартир за 120 для мене дивно але я з початку війни і не слідкував за вторинкою. На мою думку за такої ситуації мають право на життя ще два сценарії: 1) Вибрати кілька десятків варіантів симпатичних квартир з прайсом 130-160 і спробувати "продавити" продавців до своєї планки. Цілком може бути: що комусь гроші потрібні "вже вчора" і він морально готовий поступитися ціною, Реус же знайшов свою квартиру за мінус 45 відсотків від початкового прайсу. Тільки заведіть для таких перемовин тимчасову сім-карту, а то потім ріелтори ще рік вам будуть дзвонити. Можна також шукати на профільних форумах типу Доміка, через Фейсбук, у чатах ЖК та ін. 2) Вибрати щось готове але наразі трохи дорожче у розсрочку/кредит на нормальних умовах. Зараз от рекламують іпотеку під 7 відсотків у гривні-фактично нижче інфляції, цілком прийнятний варіант. Але за 120 те ІМХО закрайсвіття-мене б жаба задушила. Хоча може то мої "таргани", гроші ваші і вам вирішувати.
Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???
И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова
Бачу ви таки провели чималу роботу з пошуку варіантів. Те що так мало двокімнатних квартир за 120 для мене дивно але я з початку війни і не слідкував за вторинкою. На мою думку за такої ситуації мають право на життя ще два сценарії: 1) Вибрати кілька десятків варіантів симпатичних квартир з прайсом 130-160 і спробувати "продавити" продавців до своєї планки. Цілком може бути: що комусь гроші потрібні "вже вчора" і він морально готовий поступитися ціною, Реус же знайшов свою квартиру за мінус 45 відсотків від початкового прайсу. Тільки заведіть для таких перемовин тимчасову сім-карту, а то потім ріелтори ще рік вам будуть дзвонити. Можна також шукати на профільних форумах типу Доміка, через Фейсбук, у чатах ЖК та ін. 2) Вибрати щось готове але наразі трохи дорожче у розсрочку/кредит на нормальних умовах. Зараз от рекламують іпотеку під 7 відсотків у гривні-фактично нижче інфляції, цілком прийнятний варіант. Але за 120 те ІМХО закрайсвіття-мене б жаба задушила. Хоча може то мої "таргани", гроші ваші і вам вирішувати.
Щодо сімки - я б радив в будь якому разі нову завести для цієї справи, в жодному разі не використовувати основний номер
Приезжай к нам на сырец закрытый комплекс большая парковка хорошая планировка двух и трешек у меня лично кухня почти 20 метров два санузла рядом парк дубки есть где погулять ребенку и сырецкий дендропарк жильцы молодежь сплошь айтишники школ много в старой застройке но мы до 4 класса решили сначала выбирать чтоб в добрые руки учителя ребенок попал из недостатков комплекс ещё недостроен к сожалению
Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???
И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова
Стало навіть цікаво, що за 120 можна зараз купити в Києві. 30 хвилин пошуку і маємо такі варіанти(на мій смак): 1)Загальновідома Голосуха-119000. Ремонт без претензій але дім і розташування таки нормальні https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/golo ... on=ip%7Ccf 2)Коперніка (поряд з м. Лук'янівська)-трохи дорожче 125 але торг ніхто не відміняв. В будинку бував особисто і навіть хотів собі купити там квартиру, але моя спеціалізація однокімнатні а там в основному аєродроми були на той час. Місце-вогонь: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kope ... derIndex=5 Але потрібно дивитися документи-можливо перепланована велика однокімнатна-на жаль вже планувань не пам'ятаю. 3) Ну і раз пішла така гулянка, чом би не розглянути трикімнатні на 100 метрів?! Саперно-Слобідська за 114500. В цьому будинку жив раніше мій знайомий(поки не виїхав за кордон) і дуже його нахвалював, та і мені здалося цілком норм при відвідуванні: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... ip%7Cmaria 4)Хазяїн хоче здати в аренду Відпочинок за приблизно 600 дол. Подзвоніть та спробуйте вмовити його продати за 200 місячних арендних плат. Як на мене цілком адекватна пропозиція на сьогодняшній час, а не погодиться то теж не біда. Хто не стукає-тому не відчиняють: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... derIndex=0
Voistov написав:… P.S. И не с экономить, а может даже и наоборот. Занять тещу, и которой нет твердой работы и платить ей деньги. В общем это личное. Рядом с тещей - хорошо.
P.P.S обсуждение (очень подробное, и цикличное) некоторых локаций вызывает недоумение. Всякие там варшавские. Для клуба спекуляй это животрепещущая тема. Но я как потребитель с деньгами, готов потягаться чтобы разорвать в клочья все эти комфорттауны и файнатауны
А що тут тягатися? Вас дискваліфікують ще до початку змагань. В ФТ за 120 з ремонтом тільки 40 метрів можуть показати. Без ремонту міліпіздрічеські 2к від 140…
Зи. Як не парадоксально але коли хочеш купити то виявляється все не то… не те що на графіках. Чудо чудне.
Не зрозумів що з центром не так в районі парка Шевченка чи Володимирської гірки. Нормальне місце для життя. Точно краще за Борщагівку
За 90+ куе можно купить 3к Грейт или варшавский. Сделать ремонт за 40 куе экономно. И это будет перспектива роста ближайшее 10 лет. И ремонт будет в тренде. Особенно коммуникации, которые, как показала практика, в готовых квартирах приходится сбивать.
Люди купили готовую квартиру, обратились ко мне за помощью, доделать ремонт. В итоге: в полах и стенах четыре разные системы с коридора тесе, где то в стяжке переход на рехау, рехау в стенах на фадо и всё это чудным образом разведено металлопластиком на потребители. Проводка: скрутки с зауженными сечениями. Полы: продавец поставил холодильник по центру комнаты, типа хранения. Оказалось под ним яма 2 сантиметра. Потолки подмазаны краской в местах трещин. Переделывали всё
Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???
И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова
Бачу ви таки провели чималу роботу з пошуку варіантів. Те що так мало двокімнатних квартир за 120 для мене дивно але я з початку війни і не слідкував за вторинкою. На мою думку за такої ситуації мають право на життя ще два сценарії: 1) Вибрати кілька десятків варіантів симпатичних квартир з прайсом 130-160 і спробувати "продавити" продавців до своєї планки. Цілком може бути: що комусь гроші потрібні "вже вчора" і він морально готовий поступитися ціною, Реус же знайшов свою квартиру за мінус 45 відсотків від початкового прайсу. Тільки заведіть для таких перемовин тимчасову сім-карту, а то потім ріелтори ще рік вам будуть дзвонити. Можна також шукати на профільних форумах типу Доміка, через Фейсбук, у чатах ЖК та ін. 2) Вибрати щось готове але наразі трохи дорожче у розсрочку/кредит на нормальних умовах. Зараз от рекламують іпотеку під 7 відсотків у гривні-фактично нижче інфляції, цілком прийнятний варіант. Але за 120 те ІМХО закрайсвіття-мене б жаба задушила. Хоча може то мої "таргани", гроші ваші і вам вирішувати.