Додано: Чет 31 сер, 2023 23:52

drevlyanin написав: Voistov написав: Я объясню вам свою позицию.





Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???



И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова



Я объясню вам свою позицию.Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова

Стало навіть цікаво, що за 120 можна зараз купити в Києві. 30 хвилин пошуку і маємо такі варіанти(на мій смак):1)Загальновідома Голосуха-119000. Ремонт без претензій але дім і розташування таки нормальні2)Коперніка (поряд з м. Лук'янівська)-трохи дорожче 125 але торг ніхто не відміняв. В будинку бував особисто і навіть хотів собі купити там квартиру, але моя спеціалізація однокімнатні а там в основному аєродроми були на той час. Місце-вогонь:Але потрібно дивитися документи-можливо перепланована велика однокімнатна-на жаль вже планувань не пам'ятаю.3) Ну і раз пішла така гулянка, чом би не розглянути трикімнатні на 100 метрів?! Саперно-Слобідська за 114500. В цьому будинку жив раніше мій знайомий(поки не виїхав за кордон) і дуже його нахвалював, та і мені здалося цілком норм при відвідуванні:4)Хазяїн хоче здати в аренду Відпочинок за приблизно 600 дол. Подзвоніть та спробуйте вмовити його продати за 200 місячних арендних плат. Як на мене цілком адекватна пропозиція на сьогодняшній час, а не погодиться то теж не біда. Хто не стукає-тому не відчиняють: