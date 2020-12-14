Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???
И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова
Стало навіть цікаво, що за 120 можна зараз купити в Києві. 30 хвилин пошуку і маємо такі варіанти(на мій смак): 1)Загальновідома Голосуха-119000. Ремонт без претензій але дім і розташування таки нормальні https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/golo ... on=ip%7Ccf 2)Коперніка (поряд з м. Лук'янівська)-трохи дорожче 125 але торг ніхто не відміняв. В будинку бував особисто і навіть хотів собі купити там квартиру, але моя спеціалізація однокімнатні а там в основному аєродроми були на той час. Місце-вогонь: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kope ... derIndex=5 Але потрібно дивитися документи-можливо перепланована велика однокімнатна-на жаль вже планувань не пам'ятаю. 3) Ну і раз пішла така гулянка, чом би не розглянути трикімнатні на 100 метрів?! Саперно-Слобідська за 114500. В цьому будинку жив раніше мій знайомий(поки не виїхав за кордон) і дуже його нахвалював, та і мені здалося цілком норм при відвідуванні: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... ip%7Cmaria 4)Хазяїн хоче здати в аренду Відпочинок за приблизно 600 дол. Подзвоніть та спробуйте вмовити його продати за 200 місячних арендних плат. Як на мене цілком адекватна пропозиція на сьогодняшній час, а не погодиться то теж не біда. Хто не стукає-тому не відчиняють: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... derIndex=0
1, 2 варианты надо смотреть, да. Надо увидеть сан узел, фото нет. Да и нужен скорее раздельный. Но вообще да, что такое нужно.
3 вариант, дома то сами хорошие, вполне может быть, но вот как раз сама локация, там места вроде как нет