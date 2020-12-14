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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11179111801118111182
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:49

  drevlyanin написав:
  drevlyanin написав:
  Voistov написав:Я объясню вам свою позицию.


Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???

И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова



Стало навіть цікаво, що за 120 можна зараз купити в Києві. 30 хвилин пошуку і маємо такі варіанти(на мій смак):
1)Загальновідома Голосуха-119000. Ремонт без претензій але дім і розташування таки нормальні
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/golo ... on=ip%7Ccf
2)Коперніка (поряд з м. Лук'янівська)-трохи дорожче 125 але торг ніхто не відміняв. В будинку бував особисто і навіть хотів собі купити там квартиру, але моя спеціалізація однокімнатні а там в основному аєродроми були на той час. Місце-вогонь:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kope ... derIndex=5
Але потрібно дивитися документи-можливо перепланована велика однокімнатна-на жаль вже планувань не пам'ятаю.
3) Ну і раз пішла така гулянка, чом би не розглянути трикімнатні на 100 метрів?! Саперно-Слобідська за 114500. В цьому будинку жив раніше мій знайомий(поки не виїхав за кордон) і дуже його нахвалював, та і мені здалося цілком норм при відвідуванні:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... ip%7Cmaria
4)Хазяїн хоче здати в аренду Відпочинок за приблизно 600 дол. Подзвоніть та спробуйте вмовити його продати за 200 місячних арендних плат. Як на мене цілком адекватна пропозиція на сьогодняшній час, а не погодиться то теж не біда. Хто не стукає-тому не відчиняють:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... derIndex=0



1, 2 варианты надо смотреть, да. Надо увидеть сан узел, фото нет. Да и нужен скорее раздельный. Но вообще да, что такое нужно.

3 вариант, дома то сами хорошие, вполне может быть, но вот как раз сама локация, там места вроде как нет
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я б Відпочинок подивився. Ремонт, звісно, привіт з початку 00х, але сам комплекс гарний.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:52

  airmax78 написав:Я б Відпочинок подивився. Ремонт, звісно, привіт з початку 00х, але сам комплекс гарний.

Приїзджайте та подивимося разом!!!
барабашов
 
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