Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Куда еще податься бедному айтишнику с наскирдоваными тяжким трудом и заемными копеечками, хоть это и 120к???
И где же? С удовольствием выслушаю что лучше бульвара Кольцова
Стало навіть цікаво, що за 120 можна зараз купити в Києві. 30 хвилин пошуку і маємо такі варіанти(на мій смак): 1)Загальновідома Голосуха-119000. Ремонт без претензій але дім і розташування таки нормальні https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/golo ... on=ip%7Ccf 2)Коперніка (поряд з м. Лук'янівська)-трохи дорожче 125 але торг ніхто не відміняв. В будинку бував особисто і навіть хотів собі купити там квартиру, але моя спеціалізація однокімнатні а там в основному аєродроми були на той час. Місце-вогонь: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kope ... derIndex=5 Але потрібно дивитися документи-можливо перепланована велика однокімнатна-на жаль вже планувань не пам'ятаю. 3) Ну і раз пішла така гулянка, чом би не розглянути трикімнатні на 100 метрів?! Саперно-Слобідська за 114500. В цьому будинку жив раніше мій знайомий(поки не виїхав за кордон) і дуже його нахвалював, та і мені здалося цілком норм при відвідуванні: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... ip%7Cmaria 4)Хазяїн хоче здати в аренду Відпочинок за приблизно 600 дол. Подзвоніть та спробуйте вмовити його продати за 200 місячних арендних плат. Як на мене цілком адекватна пропозиція на сьогодняшній час, а не погодиться то теж не біда. Хто не стукає-тому не відчиняють: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... derIndex=0
1, 2 варианты надо смотреть, да. Надо увидеть сан узел, фото нет. Да и нужен скорее раздельный. Но вообще да, что такое нужно.
3 вариант, дома то сами хорошие, вполне может быть, но вот как раз сама локация, там места вроде как нет
Там промка с 3х сторон. В тч. резервуары с горючим. я так понимаю киевлян промкой не напугаешь. .о
Промка не промка, там две маленькие дороги на въезд выезд. Но это не критично. Место очень нравиться. Но… в домах этого комплекса нет двушек. Вот похоже, нет по проекту нормальных двушек нормального метража, или однушка на 45 метров, или «двушки» на пятьдесят с чем то квадратов, 51-52кв. Или шикарные трешки на 90-110 метров и цена там соответствующая на такие трешки, от 170к. Точно такая же ситуация с домами на Туманяна 1, Туманяна 3
Voistov написав:… Не зрозумів що з центром не так в районі парка Шевченка чи Володимирської гірки. Нормальне місце для життя. Точно краще за Борщагівку
Так а там разве живут? Мне казалось там больше работают. Вузы, организации и тд. Какой конкретно дом возле них есть дом, например, в пешей доступности, до одного км? Кроме того, если открывать приложение загрязненности воздуха, например air visual, то в целом в центре ситуация хуже, чем на окраинах. А школы садики бассейны кинотеатры. Мне кажется именно в центре с этим не очень хорошо.
beee написав:За 90+ куе можно купить 3к Грейт или варшавский. Сделать ремонт за 40 куе экономно. И это будет перспектива роста ближайшее 10 лет. И ремонт будет в тренде. Особенно коммуникации, которые, как показала практика, в готовых квартирах приходится сбивать.
Я уже делал после строителей ремонт. Это такой головняк… даже если есть сразу полная сумма денег. Нет ни времени ни желания этом заниматься. Во вторых, это же только условно хорошее место, там нет школы и не планируется. Это за бабки взятка (наверное огромная) строителями Грейта тем, кто отвечает в органах власти. Садик там будет только один частный. А чтобы приткнуться в соседние садики и школы старого фонда - этого нет. Ближайшая школа только в дворах здолбуновской, это полный 1 км, я смотрел на карте. А Грейт это не сотни, а несколько тысяч квартир. Что то мне кажется, я знаю, что в этой школе скажут при попытке записаться. Я по этому и Воскресенску также не рассматриваю, хотя место и сами дома нравятся, и вроде проскакивают приемлимые варианты. Нет школ и садиков. Мнительная Воскресенки печалятся.
И придомовая ужасная будет. Просто голый бетон. Хотя конечно через дорого парк прибрежный.
И самое главное нет таких цен которые вы указываете (90тыс), чтобы двушку и не окна в окна . То что на Днепр или на восток там цены огого.
Востаннє редагувалось Voistov в П'ят 01 вер, 2023 20:51, всього редагувалось 4 разів.
Voistov а чем варшавский не зашёл? там целый квартал новых домов между ними ретровиль, до лавины недалеко и без пробок. Парков нам том районе не помню... лес точно есть. большая придомовая территория, в теории туда тянут метро и нет промок в 1 км и пробок под домом (но они есть на пл.интернациональная и хроническая по Фрунзе).
еще хороший район возле парка у метро берестейская, в сторону Америк.посольства. Но что там есть кроме парка надо гуглить. там вообще 3 парка рядом сырецкий, нивки и дубки.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 20:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:Voistov а чем варшавский не зашёл? там целый квартал новых домов между ними ретровиль, до лавины недалеко и без пробок. Парков нам том районе не помню... лес точно есть. большая придомовая территория, в теории туда тянут метро и нет промок в 1 км и пробок под домом (но они есть на пл.интернациональная и хроническая по Фрунзе).
еще хороший район возле парка у метро берестейская, в сторону Америк.посольства. Но что там есть кроме парка надо гуглить.
Посмотрел Варшавский, где на карте и аэрооблет. Наверное действительно стоит там побывать на место, и поинтересоваться ценами. Спасибо.
Но опять же я знаю немного это место. Друг давно снимал квартиру на проспекте правды, а двадцать лет назад я там админчиком в компьютерном клубе работал. Добираться туда это от метро Нивки по Щербаковского, что машиной, что общественным транспортом. Щербаковский узкая, с кучей светофоров, припаркованными машинами в первой полосе. Такое.