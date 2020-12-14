Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:19

beee написав: За 90+ куе можно купить 3к Грейт или варшавский. Сделать ремонт за 40 куе экономно. И это будет перспектива роста ближайшее 10 лет. И ремонт будет в тренде. Особенно коммуникации, которые, как показала практика, в готовых квартирах приходится сбивать.

За 90+ куе можно купить 3к Грейт или варшавский. Сделать ремонт за 40 куе экономно. И это будет перспектива роста ближайшее 10 лет. И ремонт будет в тренде. Особенно коммуникации, которые, как показала практика, в готовых квартирах приходится сбивать.

Я уже делал после строителей ремонт.Это такой головняк… даже если есть сразу полная сумма денег.Нет ни времени ни желания этом заниматься.Во вторых, это же только условно хорошее место, там нет школы и не планируется.Это за бабки взятка (наверное огромная) строителями Грейта тем, кто отвечает в органах власти. Садик там будет только один частный. А чтобы приткнуться в соседние садики и школы старого фонда - этого нет. Ближайшая школа только в дворах здолбуновской, это полный 1 км, я смотрел на карте. А Грейт это не сотни, а несколько тысяч квартир. Что то мне кажется, я знаю, что в этой школе скажут при попытке записаться. Я по этому и Воскресенску также не рассматриваю, хотя место и сами дома нравятся, и вроде проскакивают приемлимые варианты. Нет школ и садиков. Мнительная Воскресенки печалятся.И придомовая ужасная будет. Просто голый бетон. Хотя конечно через дорого парк прибрежный.И самое главное нет таких цен которые вы указываете (90тыс), чтобы двушку и не окна в окна . То что на Днепр или на восток там цены огого.