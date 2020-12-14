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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11180111811118211183
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:47

  Voistov написав:Но опять же я знаю немного это место. Друг давно снимал квартиру на проспекте правды, а двадцать лет назад я там админчиком в компьютерном клубе работал.
Добираться туда это от метро Нивки по Щербаковского, что машиной, что общественным транспортом. Щербаковский узкая, с кучей светофоров, припаркованными машинами в первой полосе. Такое.
до академа ездил одно время часто по газопроводной, через лавину, пробок особых не было (не считая 2 светофора перед академом, но можно их объехать), как раз в районе интернациональной пробки, вся надежда на метро. Но тогда и цены будут другие. Еще гляньте возле академа озеро там рядом есть новострой.
https://www.google.com/maps/@50.4640081 ... ?entry=ttu
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Рекомендую Троещину. Садиков итшкол полно. Интересное население. Есть где выпить и закусить
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:53

  Investor_K написав:Рекомендую Троещину. Садиков итшкол полно. Интересное население. Есть где выпить и закусить

а чем кормят? я ем красную рыбу, на трое ловятся осетровые?
vitaliiangel
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