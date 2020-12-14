Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:Но опять же я знаю немного это место. Друг давно снимал квартиру на проспекте правды, а двадцать лет назад я там админчиком в компьютерном клубе работал. Добираться туда это от метро Нивки по Щербаковского, что машиной, что общественным транспортом. Щербаковский узкая, с кучей светофоров, припаркованными машинами в первой полосе. Такое.
до академа ездил одно время часто по газопроводной, через лавину, пробок особых не было (не считая 2 светофора перед академом, но можно их объехать), как раз в районе интернациональной пробки, вся надежда на метро. Но тогда и цены будут другие. Еще гляньте возле академа озеро там рядом есть новострой. https://www.google.com/maps/@50.4640081 ... ?entry=ttu
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 20:51, всього редагувалось 1 раз.