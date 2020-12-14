Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:Но опять же я знаю немного это место. Друг давно снимал квартиру на проспекте правды, а двадцать лет назад я там админчиком в компьютерном клубе работал. Добираться туда это от метро Нивки по Щербаковского, что машиной, что общественным транспортом. Щербаковский узкая, с кучей светофоров, припаркованными машинами в первой полосе. Такое.
до академа ездил одно время часто по газопроводной, через лавину, пробок особых не было (не считая 2 светофора перед академом, но можно их объехать), как раз в районе интернациональной пробки, вся надежда на метро. Но тогда и цены будут другие.
Voistov написав:Но опять же я знаю немного это место. Друг давно снимал квартиру на проспекте правды, а двадцать лет назад я там админчиком в компьютерном клубе работал. Добираться туда это от метро Нивки по Щербаковского, что машиной, что общественным транспортом. Щербаковский узкая, с кучей светофоров, припаркованными машинами в первой полосе. Такое.
до академа ездил одно время часто по газопроводной, через лавину, пробок особых не было (не считая 2 светофора перед академом, но можно их объехать), как раз в районе интернациональной пробки, вся надежда на метро. Но тогда и цены будут другие.
Faceless написав:Контингент - реально важлива штука, вашій дружині там з дитиною гуляти і ходити вечорами. ГТ - якщо покладатися на швидкісний трамвай, то й на Трої є швидкісний трамвай, але вас же Троя не збуджує:). А так - добиратися, наприклад, в центр, з Борщаги буде не легше й не швидше, ніж з Трої. Бульвар прямо під вікнами теж не додає бонусів. Як я бачу то там придомової як такої немає взагалі, дитячого майданчика теж. Подивіться наперед, де можна безпечно поставити автівку (чи є паркінги, гаражі неподалік і наскільки реально там знайти місце). …
Скоростной трамвай? Он же никчемен и проложен непонятно для кого. Это мне кума объясняла, которая жила на Литковской. Он же идет из «ниоткуда» и в «никуда» по ее словам.
Faceless написав:Контингент - реально важлива штука, вашій дружині там з дитиною гуляти і ходити вечорами. ГТ - якщо покладатися на швидкісний трамвай, то й на Трої є швидкісний трамвай, але вас же Троя не збуджує:). А так - добиратися, наприклад, в центр, з Борщаги буде не легше й не швидше, ніж з Трої. Бульвар прямо під вікнами теж не додає бонусів. Як я бачу то там придомової як такої немає взагалі, дитячого майданчика теж. Подивіться наперед, де можна безпечно поставити автівку (чи є паркінги, гаражі неподалік і наскільки реально там знайти місце). …
Скоростной трамвай? Он же никчемен и проложен непонятно для кого. Это мне кума объясняла, которая жила на Литковской. Он же идет из «ниоткуда» и в «никуда» по ее словам.
На Троещине есть городская электричка. Очень удобный вид транспорта