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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:47

  Voistov написав:Но опять же я знаю немного это место. Друг давно снимал квартиру на проспекте правды, а двадцать лет назад я там админчиком в компьютерном клубе работал.
Добираться туда это от метро Нивки по Щербаковского, что машиной, что общественным транспортом. Щербаковский узкая, с кучей светофоров, припаркованными машинами в первой полосе. Такое.
до академа ездил одно время часто по газопроводной, через лавину, пробок особых не было (не считая 2 светофора перед академом, но можно их объехать), как раз в районе интернациональной пробки, вся надежда на метро. Но тогда и цены будут другие.

Еще гляньте возле академа озеро там рядом есть новострой.
https://www.google.com/maps/@50.4640081 ... ?entry=ttu
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 20:55, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Рекомендую Троещину. Садиков итшкол полно. Интересное население. Есть где выпить и закусить
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:53

  Investor_K написав:Рекомендую Троещину. Садиков итшкол полно. Интересное население. Есть где выпить и закусить

а чем кормят? я ем красную рыбу, может на трое ловятся осетровые?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:55

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Рекомендую Троещину. Садиков итшкол полно. Интересное население. Есть где выпить и закусить

а чем кормят? я ем красную рыбу, на трое ловятся осетровые?

Конечно. Ловят тех, кто ест красную рыбу.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02

  vitaliiangel написав:
  Voistov написав:Но опять же я знаю немного это место. Друг давно снимал квартиру на проспекте правды, а двадцать лет назад я там админчиком в компьютерном клубе работал.
Добираться туда это от метро Нивки по Щербаковского, что машиной, что общественным транспортом. Щербаковский узкая, с кучей светофоров, припаркованными машинами в первой полосе. Такое.
до академа ездил одно время часто по газопроводной, через лавину, пробок особых не было (не считая 2 светофора перед академом, но можно их объехать), как раз в районе интернациональной пробки, вся надежда на метро. Но тогда и цены будут другие.

Еще гляньте возле академа озеро там рядом есть новострой.
https://www.google.com/maps/@50.4640081 ... ?entry=ttu



Посмотрел.
Это на Обуховской и Наумовича дома чтоли?
Это реально на отшибе, и опять же, не заметил садиков и школ. И цены такие же как на бульваре Кольцова
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:05

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Рекомендую Троещину. Садиков итшкол полно. Интересное население. Есть где выпить и закусить

а чем кормят? я ем красную рыбу, на трое ловятся осетровые?

Конечно. Ловят тех, кто ест красную рыбу.

Прямо в Metro в рыбном отделе.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:09

  Faceless написав:Контингент - реально важлива штука, вашій дружині там з дитиною гуляти і ходити вечорами. ГТ - якщо покладатися на швидкісний трамвай, то й на Трої є швидкісний трамвай, але вас же Троя не збуджує:). А так - добиратися, наприклад, в центр, з Борщаги буде не легше й не швидше, ніж з Трої. Бульвар прямо під вікнами теж не додає бонусів. Як я бачу то там придомової як такої немає взагалі, дитячого майданчика теж. Подивіться наперед, де можна безпечно поставити автівку (чи є паркінги, гаражі неподалік і наскільки реально там знайти місце).


Скоростной трамвай?
Он же никчемен и проложен непонятно для кого.
Это мне кума объясняла, которая жила на Литковской.
Он же идет из «ниоткуда» и в «никуда» по ее словам.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:12

  Voistov написав:
  Faceless написав:Контингент - реально важлива штука, вашій дружині там з дитиною гуляти і ходити вечорами. ГТ - якщо покладатися на швидкісний трамвай, то й на Трої є швидкісний трамвай, але вас же Троя не збуджує:). А так - добиратися, наприклад, в центр, з Борщаги буде не легше й не швидше, ніж з Трої. Бульвар прямо під вікнами теж не додає бонусів. Як я бачу то там придомової як такої немає взагалі, дитячого майданчика теж. Подивіться наперед, де можна безпечно поставити автівку (чи є паркінги, гаражі неподалік і наскільки реально там знайти місце).


Скоростной трамвай?
Он же никчемен и проложен непонятно для кого.
Это мне кума объясняла, которая жила на Литковской.
Он же идет из «ниоткуда» и в «никуда» по ее словам.

На Троещине есть городская электричка. Очень удобный вид транспорта
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:14

  Investor_K написав:На Троещине есть городская электричка. Очень удобный вид транспорта
к ней как добираться...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:16

  Investor_K написав:
  Voistov написав:Скоростной трамвай?
Он же никчемен и проложен непонятно для кого.
Это мне кума объясняла, которая жила на Литковской.
Он же идет из «ниоткуда» и в «никуда» по ее словам.

На Троещине есть городская электричка. Очень удобный вид транспорта

На любителя..
fler
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