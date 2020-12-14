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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:16

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:На Троещине есть городская электричка. Очень удобный вид транспорта
к ней как добираться...

Трамвай #5
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:16

  Voistov написав:И цены такие же как на бульваре Кольцова
школа есть на осенней и до метро по осенней 10-15 минут пешком. Я там часто езжу самокатом.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:18

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:На Троещине есть городская электричка. Очень удобный вид транспорта
к ней как добираться...

Трамвай #5

трамвай это жесть. куча людей, кондея нет. дышишь.. (не буду говорить чем). гор.электричка ездит утром и вечером. а днем и ночью надо вброд через днепр
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov написав:
  Faceless написав:Контингент - реально важлива штука, вашій дружині там з дитиною гуляти і ходити вечорами. ГТ - якщо покладатися на швидкісний трамвай, то й на Трої є швидкісний трамвай, але вас же Троя не збуджує:). А так - добиратися, наприклад, в центр, з Борщаги буде не легше й не швидше, ніж з Трої. Бульвар прямо під вікнами теж не додає бонусів. Як я бачу то там придомової як такої немає взагалі, дитячого майданчика теж. Подивіться наперед, де можна безпечно поставити автівку (чи є паркінги, гаражі неподалік і наскільки реально там знайти місце).


Скоростной трамвай?
Он же никчемен и проложен непонятно для кого.
Это мне кума объясняла, которая жила на Литковской.
Он же идет из «ниоткуда» и в «никуда» по ее словам.
Ну, швидкісний трамвай на Борщазі ви ж оцінили як нормальну транспортну розв'язку :)
Але загалом, імхо, по локейшену що Борщага що Троя десь на одному рівні,як і по контингенту.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:22

  Faceless написав:Але загалом, імхо, по локейшену що Борщага що Троя десь на одному рівні,як і по контингенту.
троя лучше, во первых она новее во вторых там нет промок. На борщаговке две крупные промки, святошинская и жулянская.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:22

  beee написав:Да, со школами проблемы. Это верно.
Потому я в ярграде и купил. Школа за забором сразу. Вторая в 100 метрах


Как вам место?
Но там же кажется вообще нет придомовой территории.
Где вы будете гулять с ребенком?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:22

  Faceless написав:Ну, швидкісний трамвай на Борщазі ви ж оцінили як нормальну транспортну розв'язку :)
Але загалом, імхо, по локейшену що Борщага що Троя десь на одному рівні,як і по контингенту.

Так, попрошу, скоростной трамвай - это мой кусочек Европы в Киеве, не обижать.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:24

  vitaliiangel написав:
  Voistov написав:И цены такие же как на бульваре Кольцова
школа есть на осенней и до метро по осенней 10-15 минут пешком. Я там часто езжу самокатом.

Ви ті школи хоч гуглите? Чи пофіг, тільки б кудись вранці йшло?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:26

  Faceless написав:
Voistov написав:
  Faceless написав:Контингент - реально важлива штука, вашій дружині там з дитиною гуляти і ходити вечорами. ГТ - якщо покладатися на швидкісний трамвай, то й на Трої є швидкісний трамвай, але вас же Троя не збуджує:). А так - добиратися, наприклад, в центр, з Борщаги буде не легше й не швидше, ніж з Трої. Бульвар прямо під вікнами теж не додає бонусів. Як я бачу то там придомової як такої немає взагалі, дитячого майданчика теж. Подивіться наперед, де можна безпечно поставити автівку (чи є паркінги, гаражі неподалік і наскільки реально там знайти місце).


Скоростной трамвай?
Он же никчемен и проложен непонятно для кого.
Это мне кума объясняла, которая жила на Литковской.
Он же идет из «ниоткуда» и в «никуда» по ее словам.
Ну, швидкісний трамвай на Борщазі ви ж оцінили як нормальну транспортну розв'язку :)
Але загалом, імхо, по локейшену що Борщага що Троя десь на одному рівні,як і по контингенту.


Ну я же ездил на нем.
Он действительно скоростной, относительно.
Он доезжает до индустриального моста, а это развязка в сторону чоколовки и Шуляки. Потом до Полевой, а там можно быстро дойти до метро Политехническая. И доезжает потом до площади Победы.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:28

  gonchik74 написав:Ви ті школи хоч гуглите?
это другой вопрос.
vitaliiangel
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