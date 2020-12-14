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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11182111831118411185
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:30

  Voistov написав:Потом до Полевой, а там можно быстро дойти до метро Политехническая.
начиная со святошино метро в час пик забито под крышу. лучше жить у конечных станций. красная ветка Овер перегружена
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov написав:
  beee написав:Да, со школами проблемы. Это верно.
Потому я в ярграде и купил. Школа за забором сразу. Вторая в 100 метрах


Как вам место?
Но там же кажется вообще нет придомовой территории.
Где вы будете гулять с ребенком?
Придомовая там большая.
Но купил я его только из-за пейзажной аллеи и Ярославова Вала
Сегодня на самокате болте катался. Какой кайф. Извини, Виталий, ржал немного
Востаннє редагувалось beee в П'ят 01 вер, 2023 21:35, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:32

  vitaliiangel написав:
  gonchik74 написав:Ви ті школи хоч гуглите?
это другой вопрос.


Какой?
Я думал мы тут про «ехать» а не «шашечки»
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:34

  beee написав:
Voistov написав:
  beee написав:Да, со школами проблемы. Это верно.
Потому я в ярграде и купил. Школа за забором сразу. Вторая в 100 метрах


Как вам место?
Но там же кажется вообще нет придомовой территории.
Где вы будете гулять с ребенком?
Придомовая там большая.
Но купил я его только из-за пейзажной аллеи и Ярославова Вала


Мы говорим об одном и том же?
Об этом месте:
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D1%8F%D ... 1%96%D1%82
?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov написав:
  beee написав:
Voistov написав:[quote="5617150:beee"]Да, со школами проблемы. Это верно.
Потому я в ярграде и купил. Школа за забором сразу. Вторая в 100 метрах


Как вам место?
Но там же кажется вообще нет придомовой территории.
Где вы будете гулять с ребенком?
Придомовая там большая.
Но купил я его только из-за пейзажной аллеи и Ярославова Вала


Мы говорим об одном и том же?
Об этом месте:
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D1%8F%D ... 1%96%D1%82
?[/quote]Да. Наконец то эти жалобы площадку поставили за 750 кгрн. Детей прибавилось.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:38

  Voistov написав:
  vitaliiangel написав:
  gonchik74 написав:Ви ті школи хоч гуглите?
это другой вопрос.


Какой?
Я думал мы тут про «ехать» а не «шашечки»

помимо осенней там еще 2 школы на Наумова

Зображення
субъективно после борщаговки р-он Академгородок кажется Нью Йорком.
кроме трамвая с борщаговки добираться в центр или к метро только на убитейших в хлам маршрутках или 56 автобусом на кольцевой. Трамвай там неплохой, новее тех что ездят с контрактовой. Если уже не убили.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stm написав:
  Faceless написав:Ну, швидкісний трамвай на Борщазі ви ж оцінили як нормальну транспортну розв'язку :)
Але загалом, імхо, по локейшену що Борщага що Троя десь на одному рівні,як і по контингенту.

Так, попрошу, скоростной трамвай - это мой кусочек Европы в Киеве, не обижать.
Перепрошую, не хотів зачепити. Сам не користувався, не знаю
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:17

Faceless , я користувався. Справді зручно і швидко. Їхав щоправда небагато, від вокзалу до Кампусу.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 01 вер, 2023 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:21

  Hotab написав::cry: Faceless , я користувався. Справді зручно і швидко. Їхав щоправда небагато, від вокзалу до Кампусу.

мог бы от вокзала по рельсам чап чап
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:25

vitaliiangel
Почти так и было однажды. Таксюрики не хотели брать прям перед комендантским. Готов был чапать. Но один таки взял.
Hotab
 
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