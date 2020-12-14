Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:30
Voistov написав:
Потом до Полевой, а там можно быстро дойти до метро Политехническая.
начиная со святошино метро в час пик забито под крышу. лучше жить у конечных станций. красная ветка Овер перегружена
vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:32
Voistov написав: beee написав:
Да, со школами проблемы. Это верно.
Потому я в ярграде и купил. Школа за забором сразу. Вторая в 100 метрах
Как вам место?
Но там же кажется вообще нет придомовой территории.
Где вы будете гулять с ребенком?
Придомовая там большая.
Но купил я его только из-за пейзажной аллеи и Ярославова Вала
Сегодня на самокате болте катался. Какой кайф. Извини, Виталий, ржал немного
Востаннє редагувалось
beee
в П'ят 01 вер, 2023 21:35, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:32
vitaliiangel написав: gonchik74 написав:
Ви ті школи хоч гуглите?
это другой вопрос.
Какой?
Я думал мы тут про «ехать» а не «шашечки»
Voistov
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:34
beee написав: Voistov написав: beee написав:
Да, со школами проблемы. Это верно.
Потому я в ярграде и купил. Школа за забором сразу. Вторая в 100 метрах
Как вам место?
Но там же кажется вообще нет придомовой территории.
Где вы будете гулять с ребенком?
Придомовая там большая.
Но купил я его только из-за пейзажной аллеи и Ярославова Вала
Мы говорим об одном и том же?
Об этом месте:
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D1%8F%D ... 1%96%D1%82
?
Voistov
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:36
Voistov написав: beee написав: Voistov написав:[quote="5617150:beee"]Да, со школами проблемы. Это верно. Потому я в ярграде и купил. Школа за забором сразу. Вторая в 100 метрах
Как вам место?
Но там же кажется вообще нет придомовой территории.
Где вы будете гулять с ребенком?
Придомовая там большая.
Но купил я его только из-за пейзажной аллеи и Ярославова Вала
Мы говорим об одном и том же?
Об этом месте:
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D1%8F%D ... 1%96%D1%82
?[/quote]Да. Наконец то эти жалобы площадку поставили за 750 кгрн. Детей прибавилось.
beee
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:38
Voistov написав: vitaliiangel написав: gonchik74 написав:
Ви ті школи хоч гуглите?
это другой вопрос.
Какой?
Я думал мы тут про «ехать» а не «шашечки»
помимо осенней там еще 2 школы на Наумова
субъективно после борщаговки р-он Академгородок кажется Нью Йорком.
кроме трамвая с борщаговки добираться в центр или к метро только на убитейших в хлам маршрутках или 56 автобусом на кольцевой. Трамвай там неплохой, новее тех что ездят с контрактовой. Если уже не убили.
vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:02
stm написав: Faceless написав:
Ну, швидкісний трамвай на Борщазі ви ж оцінили як нормальну транспортну розв'язку
Але загалом, імхо, по локейшену що Борщага що Троя десь на одному рівні,як і по контингенту.
Так, попрошу, скоростной трамвай - это мой кусочек Европы в Киеве, не обижать.
Перепрошую, не хотів зачепити. Сам не користувався, не знаю
Faceless
Модератор
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:17
Faceless , я користувався. Справді зручно і швидко. Їхав щоправда небагато, від вокзалу до Кампусу.
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Hotab
в П'ят 01 вер, 2023 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:21
Hotab написав:
:cry:
Faceless
, я користувався. Справді зручно і швидко. Їхав щоправда небагато, від вокзалу до Кампусу.
мог бы от вокзала по рельсам чап чап
vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:25
vitaliiangel Почти так и было однажды. Таксюрики не хотели брать прям перед комендантским. Готов был чапать. Но один таки взял.
Hotab
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