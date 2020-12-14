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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:28

  Hotab написав:vitaliiangel
Почти так и было однажды. Таксюрики не хотели брать прям перед комендантским. Готов был чапать. Но один таки взял.

я думаю после вертолета небольшой самокат ты бы осилил. если не имеешь лишнего веса. самокаты такое не любят - моторы горят до золы. а так в принципе всё то же самое. небольшие колеса, руль-штурвал.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:49

vitaliiangel , ну лишнего нет, но 92 кг есть))
Надо дрезина?)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:vitaliiangel , ну лишнего нет, но 92 кг есть))
Надо дрезина?)
До 120 потягнуть, але повільно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:55

  Hotab написав:vitaliiangel , ну лишнего нет, но 92 кг есть))
Надо дрезина?)

я когда то ехал ночью в дождь по велодорожке с Киева в Ирпень. Запомнил ту поездку на всю жизнь. Не видно ничего , диодный свет что есть что нет. вдобавок дождь лупит по глазам, местами дорожка подтоплена. если съехать с дорожки это 100% кувырок через переднее колесо вниз головой. Так там еще пешеходы без отражателей ходят. лучше на такси.
  Faceless написав:
Hotab написав:vitaliiangel , ну лишнего нет, но 92 кг есть))
Надо дрезина?)
До 120 потягнуть, але повільно

куго g-booster даже на гору 92кг затянет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:12

vitaliiangel , мне импонирует идея перемещения на электрике, но все же это будет электроавтомобиль. Как следующий шаг после нынешнего гибрида)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:18

  Hotab написав:vitaliiangel , мне импонирует идея перемещения на электрике, но все же это будет электроавтомобиль. Как следующий шаг после нынешнего гибрида)

ноутбук не заменит смартфон. надо иметь то и другое для разных ситуаций. на расстояние 5-10 км в хорошую погоду тупо гонять машину. Или по лесу. Или туда где нет парковок. Если мне надо на левый берег я никогда не поеду машиной, самокат + метро за 1:15-1:30 я в любой точке левого берега. На авто это столько же или даже дольше.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel , мне импонирует идея перемещения на электрике, но все же это будет электроавтомобиль. Как следующий шаг после нынешнего гибрида)

ноутбук не заменит смартфон. надо иметь то и другое для разных ситуаций. на расстояние 5-10 км в хорошую погоду тупо гонять машину. Или по лесу. Или туда где нет парковок. Если мне надо на левый берег я никогда не поеду машиной, самокат + метро за 1:15-1:30 я в любой точке левого берега. На авто это столько же или даже дольше.

Тягти в метро 20кг самокат теж так собі задоволення.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:33

  Faceless написав:Тягти в метро 20кг самокат теж так собі задоволення.
на разных станциях по разному. на академе есть спуск без ступенек (до турникетов) садишься в пустой вагон никому не мешаешь. на святошине есть лифт потом пару ступенек за турникетами. С эскалатором вверх ситуация хуже - надо удерживать самокат чтобы он не катился назад. чем людям мешаешь. каждый день с самокатом в метро я бы не ездил. Пару раз в год можно. В новых маршрутках isuzu где сзади широкая дверь и большая площадка вообще норм. Никаких неудобств никому.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Тягти в метро 20кг самокат теж так собі задоволення.
на разных станциях по разному. на академе есть спуск без ступенек (до турникетов) садишься в пустой вагон никому не мешаешь. на святошине есть лифт. С эскалатором хуже надо удерживать его чтобы не катился назад. и да людям мешаешь.
А на Університеті чи Арсенальній взагалі "екстаз".
Ну і по місту дивлячись де, коли по тротуару що двадцять метрів бордюри, а вся права полоса геть запаркована - ніякого задоволення від самокату немає, і виграш часу мінімальний.
І більше години з правого на будь яку точку на лівому їхати то хіба в годину пік коли затори.
Плюс, самокат ніде не залишиш, якщо кудись треба йти завжди питання чи його всюди перти з собою чи що, в цьому плані орендні виграють.
Також, на відміну від велосипеда, однією рукою тримати стабільно руль складно (взагалі відпустити - геть не варіант), подивитися на карту чи відповісти на дзвінок - тре зупинятися.
По стійкості до ям і нерівностей і мобільності - сильно програє навіть моноколесу.
Тож імхо це скоріш засіб для пересування на невеликі відстані, де є нормальні велодоріжки, тротуари чи безпечно їхати дорогою, і не треба кудись його залишати. Або на природі для задоволення. Можна просто в багажнику тримати.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:47

Faceless да всё примерно так и есть. это не массовый транспорт. Всех своих друзей я отговорил от покупки (кроме того который ими торгует). И очень опасный. Детям категорически нельзя такое покупать. Надеюсь прокатные запретят.
vitaliiangel
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