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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11183111841118511186
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

зато на днепровской набережной: соробан (ментальная арифметика), футбик в новусе, танцы, лепки, лего школа INVENTOR, столько всего
beee
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:35

  beee написав:зато на днепровской набережной: соробан (ментальная арифметика), футбик в новусе, танцы, лепки, лего школа INVENTOR, столько всего

в таких местах надо свою коммерцию покупать. У меня, после того как рядом открылась фора, помещение больше недели не простаивало, а там где открылось сильпо цена аренды на коммерцию вокруг него за месяц выросла вдвое. Шаурма, кофейня, магазин лимонада и т.д.

Хорошо привлекают траффик разные кафешки, пиццерии, суши. Танцы и футбик это уже прицепы, локомотив там что-то другое.
vitaliiangel
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