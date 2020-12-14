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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 вер, 2023 09:35
beee написав:
зато на днепровской набережной: соробан (ментальная арифметика), футбик в новусе, танцы, лепки, лего школа INVENTOR, столько всего
в таких местах надо свою коммерцию покупать. У меня, после того как рядом открылась фора, помещение больше недели не простаивало, а там где открылось сильпо цена аренды на коммерцию вокруг него за месяц выросла вдвое. Шаурма, кофейня, магазин лимонада и т.д. как грибы.
Хорошо привлекают траффик разные кафешки, пиццерии, суши. Танцы и футбик это уже прицепы, локомотив там что-то другое.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 19:07
stm написав: Faceless написав:
Ну, швидкісний трамвай на Борщазі ви ж оцінили як нормальну транспортну розв'язку
Але загалом, імхо, по локейшену що Борщага що Троя десь на одному рівні,як і по контингенту.
Так, попрошу, скоростной трамвай - это мой кусочек Европы в Киеве, не обижать.
Кусочком Европы он станет когда в него можно бужет закатить инвалидную коляску
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adeges
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Додано: Суб 02 вер, 2023 19:44
adeges написав: stm написав: Faceless написав:
Ну, швидкісний трамвай на Борщазі ви ж оцінили як нормальну транспортну розв'язку
Але загалом, імхо, по локейшену що Борщага що Троя десь на одному рівні,як і по контингенту.
Так, попрошу, скоростной трамвай - это мой кусочек Европы в Киеве, не обижать.
Кусочком Европы он станет когда в него можно бужет закатить инвалидную коляску
Можно, есть выдвижной пандус на средней двери вагона. Обычную коляску с ребенком мы закатывали вообще без проблем, там низкий заход. Не уверенна, что на всех станциях, но на большинстве.
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