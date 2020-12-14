Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:зато на днепровской набережной: соробан (ментальная арифметика), футбик в новусе, танцы, лепки, лего школа INVENTOR, столько всего
в таких местах надо свою коммерцию покупать. У меня, после того как рядом открылась фора, помещение больше недели не простаивало, а там где открылось сильпо цена аренды на коммерцию вокруг него за месяц выросла вдвое. Шаурма, кофейня, магазин лимонада и т.д. как грибы.
Хорошо привлекают траффик разные кафешки, пиццерии, суши. Танцы и футбик это уже прицепы, локомотив там что-то другое.
В Україні вперше відкриють бібліотеку настільних ігор (хоча правильно це було б назвати ігротекою). Вона почне працювати в Києві з 6 вересня. Ігровий фонд налічує понад 125 ігор — від найпростіших до складних економічних стратегій.