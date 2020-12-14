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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11183111841118511186
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:35

  beee написав:зато на днепровской набережной: соробан (ментальная арифметика), футбик в новусе, танцы, лепки, лего школа INVENTOR, столько всего

в таких местах надо свою коммерцию покупать. У меня, после того как рядом открылась фора, помещение больше недели не простаивало, а там где открылось сильпо цена аренды на коммерцию вокруг него за месяц выросла вдвое. Шаурма, кофейня, магазин лимонада и т.д. как грибы.

Хорошо привлекают траффик разные кафешки, пиццерии, суши. Танцы и футбик это уже прицепы, локомотив там что-то другое.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 19:07

  stm написав:
  Faceless написав:Ну, швидкісний трамвай на Борщазі ви ж оцінили як нормальну транспортну розв'язку :)
Але загалом, імхо, по локейшену що Борщага що Троя десь на одному рівні,як і по контингенту.

Так, попрошу, скоростной трамвай - это мой кусочек Европы в Киеве, не обижать.


Кусочком Европы он станет когда в него можно бужет закатить инвалидную коляску
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 19:44

  adeges написав:
  stm написав:
  Faceless написав:Ну, швидкісний трамвай на Борщазі ви ж оцінили як нормальну транспортну розв'язку :)
Але загалом, імхо, по локейшену що Борщага що Троя десь на одному рівні,як і по контингенту.

Так, попрошу, скоростной трамвай - это мой кусочек Европы в Киеве, не обижать.


Кусочком Европы он станет когда в него можно бужет закатить инвалидную коляску

Можно, есть выдвижной пандус на средней двери вагона. Обычную коляску с ребенком мы закатывали вообще без проблем, там низкий заход. Не уверенна, что на всех станциях, но на большинстве.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 07:45

хотаб ты кажется любишь настолки

В Україні вперше відкриють бібліотеку настільних ігор (хоча правильно це було б назвати ігротекою). Вона почне працювати в Києві з 6 вересня. Ігровий фонд налічує понад 125 ігор — від найпростіших до складних економічних стратегій.

(https://babel.ua/news/98072-v-ukrajini- ... ilnih-igor)
и кстати место где можно с кем то познакомиться. :oops:
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 11:36

аренда цоколя 36м2 22тыс это не фантастика
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kome ... SRGz4.html
до войны его цена была 12 а до открытия сильпо (через дорогу) 6
под жильё его цена так бы и осталась 6 (или сейчас дешевле помещение гавно)
вдобавок пришлось бы сделать ремонт купить арендаторам раскладушку и шкаф купе
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 вер, 2023 11:57, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 11:53

vitaliiangel
Это ж Ирпень? Почём его взять можно было в момент аренлы 6кгрн(сколько лет назад это было?)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 11:54

  барабашов написав:vitaliiangel
Это ж Ирпень? Почём его взять можно было в момент аренлы 6кгрн(сколько лет назад это было?)???

цоколя продавались по 500уе метр от строителей
дом 2011г красный кирпич застройщик Феер Будсфера
(я у него купил несколько помещений)
сильпо открылся в 2018
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 12:04

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:vitaliiangel
Это ж Ирпень? Почём его взять можно было в момент аренлы 6кгрн(сколько лет назад это было?)???

цоколя продавались по 500уе метр от строителей
дом 2011г красный кирпич застройщик Феер (я у него купил несколько помещений)
сильпо открылся в 2018

Короче вход был меньше 20тки куе, и возможно даже меньше 15ти
А выхлоп 250 семь лет назад, да даже 200 без всяких ремонтов тоже неплохо
Карамельки там хорошо покупают? Цена килограмма? Это ж типа цех какой ручной работы?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 12:09

  барабашов написав:Карамельки там хорошо покупают? Цена килограмма? Это ж типа цех какой ручной работы?
я в эти вопросы не ныряю) мое дело - сдать дорого коммерцию. С лета 2022 я ни одного арендатора в глаза не видел. Мебель ихняя. Всё по вайберу.
  барабашов написав:Короче вход был меньше 20тки куе, и возможно даже меньше 15ти
вход был 18куе с промтарифом на э.э. плюс 1,5куе оформление, потом ещё платили за перевод в жил.фонд. около 3куе (кто хотел).
vitaliiangel
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