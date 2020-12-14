Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:зато на днепровской набережной: соробан (ментальная арифметика), футбик в новусе, танцы, лепки, лего школа INVENTOR, столько всего
в таких местах надо свою коммерцию покупать. У меня, после того как рядом открылась фора, помещение больше недели не простаивало, а там где открылось сильпо цена аренды на коммерцию вокруг него за месяц выросла вдвое. Шаурма, кофейня, магазин лимонада и т.д. как грибы.
Хорошо привлекают траффик разные кафешки, пиццерии, суши. Танцы и футбик это уже прицепы, локомотив там что-то другое.
В Україні вперше відкриють бібліотеку настільних ігор (хоча правильно це було б назвати ігротекою). Вона почне працювати в Києві з 6 вересня. Ігровий фонд налічує понад 125 ігор — від найпростіших до складних економічних стратегій.
аренда цоколя 36м2 22тыс это не фантастика https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kome ... SRGz4.html до войны его цена была 12 а до открытия сильпо (через дорогу) 6 под жильё его цена так бы и осталась 6 (или сейчас дешевле помещение гавно) вдобавок пришлось бы сделать ремонт купить арендаторам раскладушку и шкаф купе
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 вер, 2023 11:57, всього редагувалось 2 разів.
барабашов написав:vitaliiangel Это ж Ирпень? Почём его взять можно было в момент аренлы 6кгрн(сколько лет назад это было?)???
цоколя продавались по 500уе метр от строителей дом 2011г красный кирпич застройщик Феер (я у него купил несколько помещений) сильпо открылся в 2018
Короче вход был меньше 20тки куе, и возможно даже меньше 15ти А выхлоп 250 семь лет назад, да даже 200 без всяких ремонтов тоже неплохо Карамельки там хорошо покупают? Цена килограмма? Это ж типа цех какой ручной работы?